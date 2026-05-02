El HLA Alicante desaprovecha la oportunidad y se jugará el "play-off" en la última jornada

Era un día grande y no se aprovechó. Tras 30 jornadas de la temporada más loca, el HLA tenía en su mano la posibilidad de certificar su presencia en los "play-offs" delante de su afición. Para ello debía esperar un triunfo del Oviedo ante el Zamora y superar al Grupo Ureta Tizona Burgos en el Pedro Ferrándiz. La primera premisa llegó, pero la segunda no. Gracias a una remontada en el último cuarto la machada se peleó hasta el final, sin embargo, los alicantinos terminaron cayendo 92 a 97 en la enésima demostración de fragilidad defensiva.

Rubén Perelló, durante el partido en el Pedro Ferrándiz. / Alex Domínguez

No era un partido más el que estaba en juego en el Centro de Tecnificación y con esto en la cabeza saltaron ambos conjuntos a la pista. Avisó en la previa Perelló que en condiciones normales Mike Torres y Mendikote no debían jugar, pero ante una final de este calibre ninguno de los dos dudó en forzar.

Su presencia se notó desde el primer instante y junto a Larsen fueron los tres pilares sobre los que se sustentó el HLA en el arranque del partido. Con mucho ataque y poca defensa pasaron los minutos de un primer cuarto en el que la intensidad no se negoció. 28-27 en el marcador y tiros libres por doquier.

En el segundo acto la locura se adueñó del Pedro Ferrándiz. Arrancó mejor el HLA, pero pronto le daría la vuelta el conjunto burgalés con un poderío ofensivo brutal. Nuga entró en estado de ebullición y empezó a encadenar triple tras triple para abrir una distancia de diez puntos en el marcador. Tuvo que entrar toda la artillería del Lucentum para poder seguir en el partido, pero Tizona no aflojó ni un instante gracias a la pésima defensa alicantina.

Polanco trata de entrar a canasta ante la defensa del Grupo Ureta Tizona Burgos. / Alex Domínguez

No podía faltar la polémica en un partido de esta índole y llegó tras un pique entre Coulibaly y Brown que se saldó con técnica para ambos y antideportiva para Mendikote. El público protestaba cada decisión de los árbitros y con ello se marcharon a los vestuarios alicantinos y burgaleses separados por 15 puntos (43-58). Mucho debía corregir Perelló después de un cuarto horrible en la faceta defensiva.

La segunda mitad abrió el telón con la misma tónica que la primera, con un triple de Tizona. A los pocos minutos Mike Torres, en una entrada a canasta, notó un pinchazo y tuvo que ser sustituido. El base no pudo volver al partido y tras forzar, volvió a caer lesionado. El jarro de agua fría fue tremendo y los minutos pasaban con el HLA sin conseguir acercarse en el marcador más allá de los trece puntos. Al igual que durante todo el partido la defensa local dejó mucho que desear y frente a esta tesitura, el cuadro burgalés no desaprovechó la oportunidad de marcharse a los últimos diez minutos ganando 65 a 81.

Larsen intenta anotar ante tres rivales. / Alex Domínguez

En busca de la machada arrancó el cuarto periodo. El público creía y pese a tenerlo francamente difícil, llevó en volandas a sus jugadores. El HLA consiguió acercarse y sembrar el miedo en el conjunto visitante. Tras un triple de Hollanders la diferencia se redujo a cinco y el Pedro Ferrándiz explotó cuando el partido entraba en su fase decisiva.

La remontada estaba ahí, pero Tizona no perdonó desde el tiro libre. Se intentó hasta el último segundo, pero la mala defensa penalizó en exceso y el HLA terminó cayendo 92 a 97. De esta forma deberá jugarse el "play-off" ante el Zamora en su casa la próxima semana.