Los canteranos del Atlético tumban a un Valencia que no cierra la salvación

Los goles de los canteranos Iker Luque y Miguel Cubo en los últimos quince minutos de partido sellaron el triunfo del Atlético de Madrid en Mestalla y, a su vez, acabaron con un Valencia que, desbordado durante todo el partido, no se aleja en la lucha por la permanencia a falta de cuatro jornadas para el final de Liga.

Con el objetivo liguero encarrilado y con todas las energías del rival puestas en el partido de vuelta de semifinales de la Liga de Campeones del martes en Londres, el Atlético alineó a cuatro canteranos en el once y usó a siete en total, un escenario que presentaba para el Valencia una gran oportunidad para aprovechar la coyuntura, pero la desaprovechó.

“Que se vea desde el principio el equipo que quiere ganar, vamos a morir en el campo”, era el mensaje que se escuchaba en el vestuario local. Con 39 puntos y la permanencia todavía por sellar, el Valencia salió demasiado revolucionado al partido. Todo lo contrario que el Atlético, que cuenta con una distancia de diez puntos sobre la quinta plaza y salió con calma, a medio gas, a jugar con el cronómetro.

Pese a que los valencianistas tenían mucho más en juego, la primera gran oportunidad fue de los colchoneros. Después de un fuerte inicio del Valencia en el que la precipitación no le ayudó, el Atlético encadenó muy buenos minutos a partir del cuarto de hora con llegadas peligrosas a la meta de Dimitrievski, que sacó un gran pie a un chut de Mendoza.

El Atlético había puesto la directa y Molina lo intentó con un potente derechazo desde los 40 metros de distancia que se estrelló en la escuadra. Mestalla comenzaba a murmurar, al mismo tiempo que Dimitrievski atrapó un centro de Almada y los murmullos se convirtieron en cánticos de “Peter, vete ya” y “Corberán, dimisión”.

Tras un periodo de asedio colchonero, el Valencia volvió a tener presencia en el área de Musso, pero sin obligar al guardameta a tener que intervenir en ninguna jugada. El balón pasaba de largo de su portería una y otra vez. Sin mucho esfuerzo, el Atlético seguía llegando con facilidad y el canterano Rayane se quedó cerca de marcar el primero.

La única oportunidad de los locales en la primera parte llegó de las botas de Ramazani. El belga se giró en la frontal para sacar un derechazo raso que se estrelló en el poste y, sin más oportunidades de peligro, llegó el descanso. El equipo local recibió una sonora pitada al encarar el túnel de vestuarios.

Nada más comenzar la segunda mitad, Molina volvió a tener otra ocasión tras un buen desmarque y recorte que atrapó Dimitrievski. Para suerte del Valencia, el Atlético estaba fallón, porque, de haber estado acertado en la definición, el marcador hubiera sido más abultado.

Como en la primera parte, el equipo estaba desbordado y Corberán dio entrada a Hugo Duro y Diego López para revitalizar el ataque. Los cambios del Cholo, que cumplía mil partidos como entrenador, fueron los dos canteranos Morcillo y Rayane por otros dos futbolistas del filial como Cubo e Iker Luque, que marcó el primer gol con un chut ajustado al palo (m.74).

Ya en el 82, Cubo puso el segundo a pase de Griezmann en un gol que subió al marcador con polémica y las quejas de los valencianistas, pues el linier levantó el banderín para advertir de un fuera de juego antes del gol del canterano que el colegiado no pitó.

Noticias relacionadas

En el 92, un gol de Sadiq no subió al marcador por falta a Musso y el partido se cerró con un 0-2 que encendió a Mestalla, cuya grada de animación despidió al equipo con cánticos de "jugadores, mercenarios".