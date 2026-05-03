El Alcoyano se mete en el «play-off» de ascenso

Los cuatro representantes de la provincia cerraron la temporada regular en Segunda RFEF cumpliendo los objetivos que tenían en la última jornada, aunque de modos diferentes. El Alcoyano peleará por el ascenso tras empatar en Porreres y los otros tres se salvan, aunque el Elche Ilicitano coqueteó con el drama tras perder en casa contra un descendido, logrando la permanencia por el tropiezo de Real Madrid C. Intercity y Orihuela no sufrieron.

Punto de «play-off»

El Alcoyano necesitaba sumar en el feudo del colista y ya descendido Porreres y puntuó en un encuentro sin goles y con muy poca historia. Los insulares querían dejar la categoría agradando a los suyos y mantuvieron el tipo ante un Alcoyano que lo intentó, pero no fue certero cara a portería. Pese al empate, los del Collao estarán este lunes (13 horas) en el bombo de Las Rozas para la primera eliminatoria de ascenso a Primera RFEF.

Salvación para el Intercity

El Intercity salvó la debacle del tramo final de la temporada con un triunfo ante el Colonia Moscardó. Los alicantinos sentenciaron a su rival con goles de Rodri Ríos y Santamaría antes del descanso y en la segunda parte el encuentro transitó sin pena ni gloria. Muy lejos de su objetivo principal, la temporada en el Antonio Solana bajó el telón con malas sensaciones.

Cierre con triunfo

El Orihuela cerró su temporada en Los Arcos con un triunfo ante un Getafe B que pese a la derrota, jugará el «play-off» de ascenso de categoría. Sin goles en la primera mitad, en la reanudación, Álex Salto y Camilo encarrilaban la victoria local con dos tantos en apenas doce minutos de diferencia. Recortaba diferencias José Carlos para los madrileños, que pese a ello no puntuarían.

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Susto del Ilicitano

El Ilicitano cuajó un horrible resultado ante un Quintanar que llegaba descendido, pero la fortuna, en forma de derrota del Real Madrid C le da otra vida en Segunda RFEF. La primera mitad fue del Quintanar, que antes del descanso se ponía 0-2. Los de Carlos Cuéllar atenazados, encajaron el tercero, decorando en el añadido con el gol de Choco.