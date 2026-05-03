El Atticgo Elche cae de la forma más cruel ante el Rocasa Gran Canaria

El objetivo era claro, prorrogar la despedida de Joaquín Rocamora, como mínimo, una ronda más. La renta obtenida en el partido de ida invitaba a ello, pero delante había un equipo que todavía tenía mucho que decir. El Rocasa Gran Canaria fue demasiado para un Atticgo Elche que vio como los cinco goles de diferencia obtenidos en el Esperanza Lag se esfumaron en la primera mitad.

Pese a todo, Carmen Figueiredo tuvo un tiro sobre la bocina para igualar la eliminatoria y mandarla a la prórroga, sin embargo, Silvia Navarro, inexpugnable durante todo el duelo, lo evitó y el partido cerró el telón con un marcador de 25 a 19.

Intensidad innegociable

Nadie quería dar la temporada por finalizada, justo por esto, la intensidad no se negoció ni un instante. Nada más arrancar el partido, el Atticgo se vio con superioridad numérica, algo que aprovechó para empezar mandando en el marcador. Sin embargo, no le valió para ampliar la distancia, ya que la tónica en los primeros minutos fue de alternar goles entre ambos conjuntos.

La igualdad era tremenda hasta que las locales aumentaron su intensidad en defensa. Esto hizo al Atticgo sufrir más de la cuenta en cada posesión y con una Silvia Navarro estelar, el Rocasa Gran Canaria se empezó a marchar en el marcador. Las canarias se adueñaron del partido y sin levantar el pie del acelerador empezaron a asestar golpe tras golpe a las ilicitanas. La diferencia en el marcador no hacía más que crecer y con un parcial de 4-0, el cuadro local se marchó tres arriba.

Tuvo que llegar al rescate Patricia Méndez, pero el Rocasa seguía sin perdonar ni un ataque. La imprecisión se adueñó de la pista y eso obligó a Joaquín Rocamora a parar el partido. No le gustaba lo que estaba viendo, pero nada más lejos de la realidad, a la salida del tiempo muerto el partido transcurrió de la misma forma. Con una superioridad relevante, el Rocasa se marchó al descanso mandando por 14 a 10 en el marcador. Mucho había que corregir si no se quería sufrir hasta el último instante.

Paso por vestuarios

Tras el paso por vestuarios el primer equipo en ver puerta fue el Rocasa Gran Canaria, obra de María Zaldúa. Se estrenó rápido en la segunda mitad Lisa Oppedal, pero las locales, lejos de notar la presión, continuaron ampliando la distancia en el marcador. Por primera vez consiguieron ponerse por delante en la eliminatoria y de ahí ya no las bajaría nadie.

Necesitaba remontar el Atticgo, pero Joaquín Rocamora seguía sin dar con la tecla para cambiar el rumbo del partido. Con superioridad numérica las ilicitanas consiguieron ver puerta, algo que les estaba costando horrores durante todo el partido. Las defensas crecieron y con ello el ritmo de anotación bajó.

Ligeras esperanzas

A los quince minutos, un parcial de dos a cero favorable al Atticgo alimentó las esperanzas de una posible remontada, pero enseguida se encargaron las locales de disipar cualquier atisbo de ilusión rival. El partido encaró su fase decisiva y la diferencia no invitaba al optimismo, sin embargo, en ningún momento se bajaron los brazos.

La defensa de Rocasa era espectacular, pero tirando de carácter y pundonor, el Atticgo consiguió disminuir la diferencia a seis goles, por lo que la eliminatoria pendía de un hilo. Una gran defensa en el último minuto dio la posibilidad a las ilicitanas de enviar el choque a la prórroga, pero Carmen Figueiredo, sobre la bocina y en un tiro lejano, no pudo superar a Silvia Navarro. De esta forma, Joaquín Rocamora dice adiós al Atticgo Elche cayendo por 25 a 19 en el Pabellón Insular Antonio Moreno.