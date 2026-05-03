El Elda Prestigio asegura su salvación y ya piensa en la Copa de la Reina

El Elda Prestigio aseguró este fin de semana su continuidad en la liga Guerreras Iberdrola un año más, al vencer en el tercer partido del «play-down» al Aula Valladolid (29-20) en el pabellón Ciudad de Elda-Florentino Ibáñez, confirmando su liderazgo en la liga de los cuatro equipos que se juegan evitar la última plaza de descenso.

Las eldenses fraguaron su triunfo en el liderazgo ofensivo de Azcune, autora de siete tantos, que sirvieron para superar a las pucelanas. Tras este triunfo, el conjunto dirigido por Bea Escribano suma 13 puntos y obtiene la permanencia matemática con trd partidos todavía por disputarse, ya que tienen una ventaja de siete puntos respecto al Zonzamas, último clasificado del «play-down» y que todo apunta a que se jugará con las vallisoletanas esa plaza, ya que estas tienen un punto más, mientras que el otro equipo en liza, el Morvedre, cuenta con 10 puntos.

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Con la permanencia ya en su bolsillo, el Elda Prestigio centra todos sus esfuerzos en la fase final de la Copa de la Reina, que tendrá lugar del 8 al 10 de mayo en San Sebastián, y que en cuartos de final medirá a las alicantinas contra el Sporting La Rioja.