El Alcoyano se enfrentará al Sanse en las semifinales por ascender a Primera RFEF

Primera eliminatoria en la carrera por volver a Primera Federación definida. El Alcoyano jugará las semifinales del "play-off" de ascenso frente al San Sebastián de los Reyes, segundo clasificado del grupo 5 de la Segunda Federación.

El sorteo, celebrado este lunes en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, ha determinado el camino del equipo de La Moral. El conjunto dirigido por Fran Alcoy, que terminó quinto la liga tras empatar el Porreres, jugará la ida de la eliminatoria este domingo, en El Collao, con horario todavía por definir.

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La vuelta será el fin de semana del 15 y 16 de mayo en el estadio Nuevo Matapiñonera, con día y fecha por establecerse. En caso de empatar la eliminatoria, pasará a la final del "play-off" el equipo con mejor posición en liga regular. Es decir, el Sanse en el caso de esta eliminatoria.