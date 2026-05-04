Dani Mérida se jugará la plaza en el cuadro final de Roma con el chileno Barrios

Un paso más cerca del Foro Itálico. El tenista Dani Mérida, producto del Club Atlético Montemar, ha ganado este lunes su partido correspondiente a la primera ronda de la fase previa del Masters 1.000 de Roma, última gran cita del tenis previa a Roland Garros, y está a solo un paso de introducirse en el cuadro final del mismo.

Mérida, que viene de ser una de las sensaciones en Madrid, derrotó en dos sets al estadounidense McKenzie McDonald, por 7-5 y 6-4, dando continuidad a la buena línea que mostró en la capital de España y, previamente, en el torneo de Bucarest, donde alcanzó su primera final ATP.

El madrileño se mostró sólido al saque en los momentos calientes del partido, salvando hasta ocho bolas de break y haciendo efectivas la mitad de las que dispuso (4/8). En su debe de cara al futuro, las dobles faltas, ya que acumuló un total de siete. Enfrente tenía a un tenista que llegó a ser número 37 del mundo en 2023, pero que actualmente está fuera del top 10.

Barrios Vera, siguiente rival

Ahora, el tenista de Montemar, que parte como el décimo cabeza de serie en la previa de Roma, se verá las caras con el chileno Tomás Barrios Vera, que este lunes ha vencido sin excesivos problemas a Jacopo Vasami (6-3 y 6-4) y que ocupa el puesto 134 del ranking mundial.

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Dani Mérida durante su entrenamiento este jueves en Montemar. Detrás Guillermo Martínez, su preparador físico / Héctor Fuentes

Mérida continúa con su puesta a punto de cara a Roland Garros. Si gana a Barrios Vera disputará la fase final del cuadro romano y, posteriormente, en su calendario tiene señalado también el torneo ATP 250 de Ginebra, en Suiza, la semana previa al Grand Slam sobre tierra batida, para el que ya tiene plaza asegurada gracias a la baja por lesión de Carlos Alcaraz.