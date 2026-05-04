El eldense Pablo Rueda, subcampeón del Mutua Madrid Open

El tenista alicantino Pablo Rueda cerró el domingo su destacado papel en la categoría júnior del Mutua Madrid Open. El nacido en Elda, de 15 años, completó un notable torneo en la capital de España, donde llegó hasta la final tras una gran semana tanto dentro de las pistas como fuera de ellas, conviviendo en el día a día con los grandes jugadores del circuito ATP, en las instalaciones de la Caja Mágica.

Rueda llegó al torneo como segundo cabeza de serie. El eldense fue superando eliminatorias a lo largo de la semana a un gran nivel, hasta medirse en la final con el madrileño Fernando Fontán. La final se disputó en la mañana del domingo en la pista 3 del complejo deportivo, en la previa al al Jannik Sinner-Alexander Zverez de la tarde que se llevó el italiano.

Pablo Rueda compitió a un gran nivel a lo largo del primer set, que se extendió por casi una hora, pero terminó cediendo 6-4. En el segundo, con Fontán jugando con mucha confianza, cayó 6-0. En la entrega de trofeos, posó junto a la codirectora del torneo y dos veces ganadora de Gand Slam Garbiñe Muguruza.

Pablo Rueda, nacido en 2010, es entrenado desde hace varios años por los hermanos Dani y Álex García, quienes le acompañan en los distintos torneos que disputa, tanto en la península como en otros países. El siguiente objetivo que se marca el alicantino, que ya es el sexto tenista con mejor ránking a su edad en toda España, es seguir escalando puestos ITF (International Tennis Federation) y poder acceder al cuadro de algún Grand Slam júnior.

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Pablo Rueda, junto al ganador Fernando Fontán y a Garbiñe Muguruza. / INFORMACIÓN

"La verdad que ha sido una semana increíble, muy buena para Pablo. Ha vivido en una burbuja, porque entraba al gimnasio a prepararse para un partido y tenía al lado entrenando a Casper Ruud y a Stefanos Tsitsipas. Ha sido una experiencia impresionante que le va a servir mucho de cara al futuro, para seguir creciendo y convertirse en mejor tenista", comentan sus entrenadores Dani y Álex sobre el torneo de Rueda.