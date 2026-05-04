Gonzalo Ruiz y Candela Navarro se proclaman campeones de España en Techno 293 e IQFOIL juvenil

El Club Náutico Santa Pola ha completado una destacada participación en el Campeonato de España de Techno 293 e IQFOIL juvenil, celebrado en La Palma, donde varios de sus regatistas lograron situarse entre los mejores puestos de la clasificación nacional.

Entre los resultados más sobresalientes figuran los de Gonzalo Ruiz Méndez y Candela Navarro Pastor, que se proclamaron campeones de España en sus respectivas categorías. A ellos se suman las actuaciones de Enrique Parres Pérez, que consiguió un meritorio tercer puesto nacional; Ainara Arrizabalaga Soto, cuarta clasificada; Alfonso Miguel Lázaro, sexto; y Nico Moreno Rodríguez, que finalizó en el puesto 11.

Los regatistas del Club Náutico Santa Pola completaron una sobresaliente participación en la cita nacional celebrada en La Palma / INFORMACIÓN

Estos resultados ponen de manifiesto el alto nivel deportivo de la sección de vela del Club Náutico Santa Pola y el trabajo que la entidad viene desarrollando en la formación y tecnificación de jóvenes regatistas.

La competición también dejó una noticia relevante para la vela autonómica, ya que la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana se proclamó campeona nacional por equipos de autonomías en la clase IQFOIL juvenil, un éxito que confirma el buen momento que atraviesa la vela valenciana.

Desde la entidad santapolera se ha trasladado la felicitación a todos los deportistas por su esfuerzo, constancia y compromiso durante el campeonato, así como a su entrenador, Javier Clement, y a Iván Pastor, por su labor de apoyo en el desarrollo deportivo de los regatistas.

Mapa del Club Náutico Santa Pola.

Con estos resultados, el Club Náutico Santa Pola refuerza su posición como una de las referencias de la vela juvenil y consolida su apuesta por el deporte base, la competición y la promoción de la vela en la localidad.