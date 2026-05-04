Roi Sánchez, tras el sorteo de Copa: "Intentaremos hacer frente a un rival con tanta historia como Huesca"

Mezclar la emoción de ser anfitrión de la Copa del Rey de balonmano a primeros de junio con la posibilidad de certificar la permanencia en la Asobal este mismo viernes no es sencillo para un entrenador que se esfuerza para transmitir normalidad a su equipo, que intenta abstraerlo de todo el revuelo mediático y el oropel organizativo que rodea a una cita como la que va a vivir Alicante del 5 al 7 de junio, en la que va a atraer todos los focos del deporte nacional de élite.

Horneo debuta como anfitrión del torneo del KO. El sorteo realizado este lunes en el Real Casino Liceo de Alicante ha querido que el club que preside Pepe Sánchez se mida en cuartos de final con el Bada Huesca, un rival con un pasado enorme que ahora batalla por no perder la categoría. Penúltimo en la clasificación, el bloque aragonés debería ser favorito por tradición, pero no por coyuntura competitiva. Los alicantinos les aventajan en cinco puntos, les ganaron a domicilio en la primera vuelta (30-32) y aun así Roi Sánchez huye de cualquier pronóstico que ponga a su plantel por delante en las apuestas.

Exhibición de la Copa del Rey en el paseo de La Explanada después del sorteo en el Real Casino Liceo de Alicante. / Jose Navarro

"Tenemos muchísima ilusión por jugar en casa. Somos un club con poca historia y afrontamos la Copa con humildad y con toda la ilusión", revela el técnico gallego, subrayando el logro mayúsculo de que su equipo tiene prácticamente cerrada la continuidad en la máxima categoría, por lo que podrá ultimar a conciencia la cita. El preparador espera la mejor versión del Bada Huesca a pesar de sus problemas en la liga porque este evento tiene características y contextos "muy diferentes".

"Ellos tienen experiencia en torneos como este y para nosotros, un club nuevo, es una gran ocasión para seguir creciendo y darle empaque al proyecto", defiende mirando al futuro y esquivando la presión innecesaria.

Pepe Sánchez, feliz

Su presidente, tranquilo, sereno, orgulloso de todo lo logrado en tan poco tiempo, contento con el desenlace de un curso que arrancó torcido y se ha sido capaz de enderezar tomando buenas decisiones que le han acabado dando la razón. Pepe Sánchez, dueño de la panificadora Horneo prefirió ceder el protagonismo a su técnico, a Darko Dimitrievski, que se siente "un alicantino más" y promete "dar mucha guerra". El dirigente confía en que la Copa del Rey 2026 sea el principio del idilio definitivo de Alicante con su balonmano, ese que él ha devuelto al primer plano ahora que se cumplen 50 años del último título del Calpisa y 40 del Tecnisán. Entre los dos suman cinco Copas. Soñar con una sexta para la ciudad es bonito, pero irreal porque el Barça no da tregua, no pierde nunca, ni una eliminatoria desde hace 12 años.

Roi Sánchez (i) y Darko Dimitrievski (d) posan con el trofeo de la Copa del Rey de balonmano en Alicante. / Jose Navarro

José Francisco Nolasco, al frente del banquillo oscense, recuerda que ambos equipos se verán apenas cinco días antes de este duelo copero. Será en la última jornada de liga, con los aragoneses puede que peleando por la permanencia. "Para nosotros, después de superar tres rondas, es una recompensa jugar esta fase final si logramos mantenernos un año más en la Asobal, que cada vez es más complicado", ha enfatizado.

"Este evento lo quiere jugar todo el mundo, porque la Copa es otro ambiente, otra historia y casi otro deporte. Aquí se forman jugadores y es un aprendizaje para los más jóvenes. Es genial participar", ha insistido. Su extremo Ian Moya también lo ve como "un premio" para él y sus compañeros, aunque sin ocultar que le da prioridad a certificar la "salvación" antes de comenzar a pensar en la eliminatoria ante el Horneo.

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Exposición de las camisetas de los ocho equipos que participan en la Copa del Rey de balonmano 2026 en Alicante en el salón Imperio del Real Casino Liceo de Alicante. / Jose Navarro

El macedonio Dimitrievski, capitán del conjunto alicantino, está convencido de que lo que se va a vivir en el Centro de Tecnificación, al menos el primer día, será una experiencia "bonita" para el club, la afición y todos los niños de la ciudad. "Vamos a darlo todo y a pelear por llegar lo más lejos posible en la competición". Ojalá sea así.