Sorteo amable para el Horneo Alicante en la Copa del Rey

"El éxito no se consigue, se conquista"... La frase resuena en el salón Imperio del Real Casino Liceo de Alicante. Reverbera en los artesonados, los barnices, los frescos, los ornamentos barrocos y la lámpara decimonónica suspendida en el techo y detenida en el tiempo. La escuchan todos los presentes, entre ellos las expediciones de los ocho equipos que participarán del 5 al 7 de junio en la 51ª edición de la Copa del Rey de balonmano, que regresa a la capital siete años después. Y lo hace con una opción real de que el anfitrión, Horneo Alicante, alcance las semifinales. El sorteo le ha deparado un debut amable en el torneo del KO contra el Bada Huesca, penúltimo en la liga e inmerso en una pelea por no perder la categoría por la que está mucho más preocupado que el equipo de Roi Sánchez, que, a falta de tres jornadas, la ha logrado de manera virtual.

Resultado del sorteo de la 51ª edición de la Copa del Rey de balonmano que se juega en Alicante. / RFEBM

El Barça, vigente campeón, que no pierde un título copero desde 2014, se medirá con el Recoletas Atlético Valladolid. El destino ha querido que el pulso entre alicantinos y oscenses vaya a reproducirse solo unos días después de que ambos conjuntos cierren la liga regular en el Pitiu Rochel en la última jornada de la Asobal 2025-2026, la que debe servir para recobrar una de las señas deportivas con más arraigo e historia de éxito en la ciudad. El hecho de ser cabeza de serie lleva a alicantinos y culés por partes diferentes del cuadro, de modo que solo se cruzarían en la final.

El Barça-Valladolid supone la reedición de la eliminatoria del pasado año y tiene el aliciente de que la franquicia pucelano ha sido una de los pocas capaces de doblegar al plantel catalán en los últimos tiempos. Ellos, concretamente, lo rubricaron el curso anterior. Pese a ello, el ánimo de sus representantes dejó claro, nada más conocerse el cruce, que era el único rival al que habrían preferido no ver en el estreno.

Segundo paso complicado tras el debut

En la otra eliminatoria del camino alicantino se medirán Bidasoa y Torrelavega reviviendo uno de los clásicos de la cita copera. Tercero y quinto respectivamente en liga, librarán una batalla que puede conducirles a la final si se cumplen los pronósticos. En la otra mitad del trayecto, los segovianos de Viveros Herol Nava (14º) se topan con Rebi Cuenca (10º), que vuelve al escenario urbano en el que fue finalista en 2019, precisamente contra la entidad que domina el balonmano nacional con puño de acero desde hace más de una década, la que atesora en sus vitrinas 29 títulos de Copa y manda sin oposición en la Liga Asobal desde la campaña 2010-2011.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, saca la bola con el nombre del Horneo, rival del Bada Huesca. / Jose Navarro

En el centro de Tecnificación, el Barça aspira a sellar su decimotercer entorchado consecutivo en la competición del KO. Con esa imponente (y apabullante) carta de presentación, la aspiración realista de los otros siete participantes es alcanzar la ronda definitiva para enfrentarse al 'monstruo', un objetivo brillante que puede dar billete para estar presente en competición europea el curso que viene.

Respaldo institucional

El sorteo, resuelto en una hora, contó con la presencia de Luis Barcala, alcalde de Alicante; Luis Cervera, director general de Deportes de la Generalitat Valenciana; Bernabé Cano, diputado provincial de Deportes; Francisco Blázquez, presidente de la Real Federación Española de Balonmano, y Pedro Fuertes, responsable de la de la Comunidad Valenciana; además del responsable de proyectos de la Fundación Trinidad Alfonso, Sergi Borrás. Junto a ellos, acudieron a la cita en el Casino, patrocinadores, entrenadores y jugadores de los ocho equipos que han logrado la clasificación para esta fase final, algo para lo que, a excepción del Horneo, que como anfitrión estaba exento, han tenido que superar tres rondas eliminatorias.

Roi Sánchez, entrenador el Horneo, y su jugador, Darco Dimitrievski, posan con la Copa en La Explanada. / Jose Navarro

El primer edil, encargado de abrir el acto, aseguró que la ciudad recibirá "con los brazos abiertos" la competición y recordó que el balonmano es para Alicante "una seña de identidad", en alusión al pasado glorioso de equipos como Calpisa o Tecnisán, vencedores del torneo en cinco ocasiones, la última hace ahora 50 años.

"Alicante respira balonmano y muchas de sus calles llevan el nombre de jugadores", añadió Barcala. Tras él, Cervera indicó que la cita debe servir como "promoción" de toda la provincia y de la Comunidad, y garantizó una pelea llena de "emoción y buen balonmano".

Blázquez cerró el sorteo subrayando que esta será "una Copa del rey irrepetible" gracias a la estrecha colaboración de las tres administraciones, Ayuntamiento, Diputación y Generalitat, que nos lo ha puesto muy fácil a la Federación para lograr organizar "un torneo que hará historia".

Minicopa con Agustinos

La otra gran actividad que avanzará en paralelo al evento con el que se echa el telón a la temporada nacional de balonmano ese fin de semana, el primero del mes de junio, será la celebración de la Mini Copa de España, es este caso en el Pitiu Rochel, en la que participarán los equipos cadetes de cada uno de los clubes presentes en la fase final a excepción del Horneo, que ha cedido su lugar de privilegio a la Fundación Agustinos, el otro gran emblema balonmanístico del Alicante actual con una enorme tradición de trabajo de cantera desde hace décadas.

Sorteo de los dos grupos de la Minicopa del Rey de Balonmano que se juega en el Pitiu Rochel. / RFEBM

Como los mayores, los ocho conjuntos que aspiran al título se reparten en dos grupos. El grupo A está formado por Fundación Caja Rural Nava, Bidasoa Irún, Rebi Cuenca y Torrelavega, mientras que el B lo integran Recoletas Atlético Valladolid, Barça, Huesca y el cuadro tricolor en representación de la capital de la provincia.

Noticias relacionadas

Venta de entradas y de abonos

Las entradas y abonos para disfrutar en directo de la 51ª Copa del Rey de Balonmano se pueden empezar a adquirir este martes, 5 de mayo, desde las doce del mediodía, en la plataforma de venta online CTickets, pasarela habitual empleada por la Real Federación Española de Balonmano para la dispensa de localidades en los eventos que organiza, entre ellos esta fase final que tendrá lugar en Alicante del 5 al 7 de julio.