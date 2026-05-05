Entradas para la Copa del Rey de balonmano en Alicante: precios y cómo comprarlas

La Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) pone a disposición de los aficionados las entradas y los abonos para la 51ª edición de la Copa del Rey que se disputa del 5 al 7 de junio en el Centro de Tecnificación de Alicante. La dispensa de los pases se realiza a través del portal especializado CTickets. Ya están disponibles y los precios oscilan entre los 15 y los 50 euros.

Horneo Alicante, como anfitrión, Bada Huesca, su rival en cuartos de final, Bidasoa Irun, Bathco Torrelavega, Viveros Herol Nava, REBI Cuenca y Recoletas Valladolid tratarán de evitar un nuevo triunfo del Barça, que suma 29 títulos, los últimos doce de manera consecutiva. Para ello reunirán en la capital alicantina a sus respectivas aficiones, que ya tienen la posibilidad de adquirir sus pases a través de la web especializada que se ocupa de distribuir las localidades dentro del CT.

Precios

Las entradas de día costarán 20 euros en los laterales y 15 euros en los fondos y se tramitan exclusivamente por los canales oficiales de la federación, en este caso CTickets. Además, la RFEBM sostiene que los abonados de clubes u otros colectivos no contarán con preferencia ni descuentos en el proceso de compra.

Sectores del Centro de Tecificación de Alicante. / INFORMACIÓN

► Abono grada lateral: 50 euros.

► Abono fondo de portería 35 euros.

► Entrada grada lateral: 20 euros.

► Entrada fondo de portería: 15 euros.

La hinchada conquense, que guarda un excelente recuerdo de la última vez que se disputó este mismo torneo en Alicante, en 2019, cuando llegó hasta la final que terminó perdiendo con el monstruo blaugrana, será seguramente la más numerosa, algo a lo que ayuda la proximidad geográfica. Pero las conexiones ferroviarias y aéreas que ofrece la ciudad auguran un lleno en la mayoría de los enfrentamientos, que también serán ofrecidos en directo por Teledeporte. Para hacerte con uno de los abonos disponibles o entrada puedes pinchar aquí.

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Cuadro de enfrentamientos de la Copa del Rey de balonmano que se disputa en Alicante en junio. / RFEBM

Los cuatro partidos de cuartos de final se disputarán el viernes 5 de junio, las dos semifinales serán el sábado, día 6, y la final se vivirá el domingo 7. La organización todavía no ha establecido los horarios definitivos, que estarán sujetos a los derechos de retransmisión de la competición, en este caso propiedad de Televisión Española y de la plataforma en streaming LaLiga+, que son los operadores responsables de emitir la Liga Asobal todas las semanas.