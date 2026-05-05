Bea Escribano, entrenadora del Elda Prestigio : "En la Copa de la Reina todo es diferente, puede pasar cualquier cosa"

Semana grande para el Elda Prestigio. Tras certificar su permanencia, un año más, en la élite del balonmano femenino español, las eldenses encaran la fase final de la Copa de la Reina. Antes de ello, Bea Escribano, la entrenadora del club, ha valorado la actual temporada y espera poder tener un buen papel en la competición que arranca este próximo viernes 8 de mayo ante Grafometal Sporting La Rioja.

¿El hecho de llegar a la Copa tras asegurar la permanencia cambia el enfoque con el que se afronta el torneo?

Poder cerrar la permanencia en las tres primeras jornadas era lo que más deseábamos, es un descanso para todos. El hecho de llegar a la Copa con el objetivo del club cumplido hará que la disfrutemos más, pero también, que estemos más centradas.

Son tres participaciones consecutivas en la Copa de la Reina. ¿Cómo habla eso del crecimiento del equipo?

Subir a la máxima categoría y estar tres años consecutivos en la fase final no es para nada fácil. No debemos acostumbrarnos a eso. Este año se nos ha quedado la espinita clavada del "play-off", pero volver a disfrutar de una fase final de la Copa de la Reina es algo muy importante para el club y para nosotros como equipo.

Bea Escribano, durante un partido de esta temporada. / Elda Prestigio

Comentó anteriormente que a esta edición van con la mentalidad de dar un paso más. ¿Cuál es el objetivo real del equipo en esta Copa?

El objetivo principal es ir sin presión y disfrutar. A partir de ahí ya se verá que pasa. En los años anteriores siempre habíamos llegado en momentos que no eran los mejores y esta edición puede ser diferente. En liga no hemos sido capaces de ganar a La Rioja, pero en un torneo como la Copa todo es diferente. En un campo neutro puede pasar cualquier cosa y vamos con la mentalidad de dar un pasito hacia delante.

¿Cómo se afronta un torneo tan intenso y tan corto?

Todo depende de los partidos que se jueguen. Los que sean mejores jugarán tres partidos en tres días y todos serán de muchísima exigencia. Hay que tirar mucho de rotaciones y también hay que pensar en recuperar gente entre partidos. Los equipos que lleguen a la final lo harán con las últimas fuerzas que les queden.

"El equipo se identifica ahora con una clara imagen de seguridad en los minutos finales" Bea Escribano — Entrenadora del Elda Prestigio

¿Cómo de importante es el aspecto mental?

Es importantísimo, pero también es cierto que a veces no se le da la importancia que merece. Nos centramos mucho en preparar lo técnico-táctico o el estado físico y creo que el aspecto mental es clave porque son tres días muy intensos donde se juega ante más público de lo que estamos acostumbrados. Los que estén más fuertes y gestionen mejor los últimos minutos serán los que lleguen a la final.

¿Qué pesa más en un torneo de estas características? ¿La inspiración o la preparación exhaustiva?

Hay que controlarlo un poco todo. La preparación es muy importante, pero también entra en juego la calidad de las jugadoras en momentos puntuales. Creo que es una mezcla de las dos cosas.

¿Qué esperan de La Rioja en primera ronda?

Nos enfrentamos a un gran equipo que ya lo ha demostrado en liga dando un paso al frente y jugando el "play-off". Han hecho dos partidos muy serios contra Bera Bera y son muy completos. Tienen buena portería y buenas jugadoras, será un partido para centrarnos en nosotras y no fijarnos tanto en el rival.

La entrenadora, junto a algunas jugadoras, celebran una acción positiva. / Elda Prestigio

¿Qué ha sido lo más complicado desde que asumió el cargo a media temporada?

Diría que todo, fue muy pronto y solo hacía cinco meses que había dejado de jugar. Escuchar mucho a la gente que tengo alrededor y el trabajo son las bases de todo. Ha sido de muchísima ayuda tener a Fernando Latorre por su experiencia y por cómo gestiona los "timings" de partido. Por suerte estoy muy bien rodeada y nunca he sentido miedo, pero es cierto que todo era bastante nuevo para mí pese a que ya conocía muy bien el vestuario. En mis últimos años como jugadora pensaba mucho más como entrenadora que como jugadora. Eso no quita que sea un puesto con muchísima responsabilidad.

¿Cómo le acogió el vestuario?

Me acogió muy bien. No tengo ninguna queja sobre el vestuario, de hecho, las he tenido a casi todas como compañeras. Ellas también me ayudan mucho, por eso digo que la comunicación con las jugadoras es muy importante. Saber qué piensan, como afrontan un partido, como se enfrentan a momentos de malestar… Hace muy poco estaba en la otra parte y ellas me lo han puesto muy fácil.

"Poder empezar un año de cero, con un nuevo proyecto y con unas bases sólidas es muy importante" Bea Escribano — Entrenadora del Elda Prestigio

¿Qué espera del equipo la temporada que viene?

Espero un año muy bonito. Poder empezar un año de cero, con un nuevo proyecto y con unas bases sólidas es muy importante, pero ya no solo por mí, sino también por el club y por las jugadoras. Quiero que el club tenga un proyecto con una estrategia clara de futuro. Espero seguir aprendiendo y trabajando mucho, ojalá no jugar el "play-down" y poder estar en el "play-off".

¿En qué cree que ha mejorado el equipo desde su llegada?

Al final no es mejorar, cada entrenador confía en unas cosas y tiene su propio sistema, lo que sí que creo es que le hemos dado un cambio a la mentalidad. Le estamos dando mucha autonomía a las jugadoras, tenemos que entender que trabajamos con gente que se dedica a esto y que son adultas la gran mayoría. Quizás hemos metido un plus en defensa, el equipo se identifica ahora con una clara imagen de seguridad en los minutos finales.

"Soy bastante autoexigente, ya lo era como jugadora y ahora todavía más" Bea Escribano — Entrenadora del Elda Prestigio

¿Cómo se vivió el estrés de la permanencia?

Al final es algo que tiene el deporte y eso es lo que le transmito siempre a las jugadoras. Ni una semana son las mejores ni otra las peores. El deporte es como la vida, unas veces estás arriba y otras abajo, el equipo está madurando mucho en ese sentido. De estos tres partidos del "play-down" tuvimos un mal día con lo que eso conlleva. Sin embargo, en los dos partidos de casa hemos sido muy serias, esa era la dinámica de lo que veníamos demostrando al final de la liga regular.

¿Cómo se definiría como entrenadora?

Soy bastante autoexigente, ya lo era como jugadora y ahora todavía más. Antes estaba en el campo y podía hacer y deshacer, pero ahora quiero que el equipo esté a su máximo nivel. Diría que soy todavía más autoexigente que cuando jugaba.