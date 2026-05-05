Tenis
Dani Mérida sigue de dulce: ¡al cuadro final de Roma!
El tenista de Montemar pasa la previa en Italia y competirá de nuevo con los mejores en un Masters 1.000
Dani Mérida, tenista formado en el Club Atlético Montemar, repetirá su experiencia de la semana pasada en Madrid en el Masters 1.000 de Roma, tras haber obtenido el billete para el cuadro final después de haber pasado la fase previa en la capital italiana.
El joven tenista afincado en Alicante, que el lunes venció en su debut romano a Mackenzie McDonald (7-5 y 6-4) tuvo que sudar de lo lindo este martes para certificar su presencia con los mejores del mundo en Italia, ya que necesitó llegar hasta el desempate del tercer set para derrotar al chileno Tomás Barrios Vera (6-3, 2-6 y 7-6).
Mérida, que partía como décimo cabeza de serie en la previa, empezó imponiendo su teórico dominio en un primer set en el que no tuvo demasiadas complicaciones, todo lo contrario que ocurrió en la segunda manga, en la que el madrileño fue claramente superado por su rival.
Con todo por decidir, la emoción de la contienda se alargó hasta el tie-break del set definitivo, en el que Mérida logró una rápida ventaja que ya no desaprovechó, aunque necesitó de tres puntos de partido para conseguir el billete definitivo para el último Masters 1.000 en tierra batida de la temporada.
Posibles rivales de Mérida
Ahora, Mérida debe ser ubicado en Primera Ronda en el cuadro contra uno de los rivales que tendrán a un qualy como oponente. El tenista de Montemar se enfrentará a Luca Nardi, Miomir Kecmanovic, Juan Manuel Cerúndolo, Ethan Quinn, Giovanni Mpetshi Perricard, Alejandro Tabilo, Jan-Lennard Struff, Marton Fucsovics, Nuno Borges, Aleksandar Vukic o a otro jugador procedente de la previa.
Con este resultado, el tenista de 21 años se ha asegurado, como mínimo, ascender al puesto 83 del ranking ATP, tras su buen hacer en Madrid (tercera ronda) y Bucarest (final). Tras el torneo romano, Mérida tiene previsto jugar en Ginebra antes de realizar su debut en Roland Garros.
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