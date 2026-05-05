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De forma permanente

El Gobierno aprueba hoy la inclusión en la Quiniela de cuatro partidos de la Liga Femenina

La Liga F, que está reconocida como una competición profesional desde la temporada 2022-2023, se beneficiará así de parte de los ingresos conseguidos con la recaudación de la Quiniela

Boletos de la quiniela.

Boletos de la quiniela. / EL PERIÓDICO

Redacción

Barcelona

El Gobierno aprobará hoy un real decreto para la inclusión de forma permanente de cuatro partidos de la Liga Femenina en la quiniela.

La quiniela muestra en la actualidad encuentros de Primera y Segunda División masculinas, pero con este cambio se añadirán cuatro partidos del principal campeonato femenino, una medida impulsada por el Consejo Superior de Deportes, según ha avanzado 'El País'.

La Liga F, que está reconocida como una competición profesional desde la temporada 2022-2023, se beneficiará así de parte de los ingresos conseguidos con la recaudación de la quiniela. El reparto beneficiará a los 16 clubes que conforman la competición, toda vez que ya no se destinará únicamente a los equipos masculinos.

Más visibilidad

La medida también pretende aumentar la visibilidad del fútbol femenino, que aún muestrar cifras modestas de asistencia y salarios más bajos.

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No es la primera vez que la Liga F tiene presencia en la quiniela, puesto que en el pasado se incluyeron partidos de manera puntual desde la creación del juego, en 1946.

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