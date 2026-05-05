Deporte alicantino
Más de medio millar de taekwondistas disputarán el primer Open Internacional Fogueres de Sant Joan en Alicante
El evento se celebrará en el Pitiu Rochel enmarcado en las fiestas de la ciudad
Más de medio millar de deportistas participarán en el primer Open Internacional Fogueres de Sant Joan de taekwondo, que se celebrará los días 13 y 14 de junio en el pabellón Pitiu Rochel de Alicante. La cita nace con el objetivo de fusionar el deporte de alto nivel con la tradición festiva y cultural de la ciudad. La competición está organizada por el Club Furyo y ha sido presentada este martes en la Casa de la Festa. El acto ha contado con la presencia de María Pastor, recién elegida como Bellea del Foc, junto a sus Damas de Honor, la Bellea del Foc Infantil, Leire Arrellano, el presidente de la Federació de les Fogueres de Sant Joan, David Olivares y el presidente de la Real Federación Española de Taekwondo (RFET) Jesús Castellanos Pueblas.
La expectación del evento ha sido tal que, a falta de un mes para la celebración del evento, la organización se ha visto obligada a cerrar inscripciones debido a la gran demanda de clubes interesados en participar. Además de entidades de la Comunitat Valenciana, el evento tendrá representación de todas partes del país, así como internacionales. Francia, Suiza y Marruecos son algunos de los lugares de donde provendrán los competidores, según han desvelado Víctor Jesús Hurtado y Suso Castellanos, técnicos del Club Furyo.
Además de artes marciales, el Open contará con diversas actividades paralelas vinculadas con la gastronomía y tradiciones locales. El propósito de estas será acercar a los participantes al ambiente de les Fogueres, que comenzarán la semana siguiente.
El presidente de la RFET, Jesús Castellanos, destacó que el evento aspira a unir "deporte, tradición, cultura y turismo" y subrayó el valor simbólico de contar con las representantes de las fiestas como madrinas de honor del campeonato. En la presentación también participaron Itziar García, de 16 años y perteneciente al Club Furyo, medalla de bronce en el Campeonato del Mundo júnior de Tashkent, y Gracia Cifuentes, campeona de Europa y del Open Internacional de España. Por su parte, David Olivares agradeció la iniciativa de vincular deporte y fiesta, dos elementos que definen la identidad de Alicante, mientras que María Pastor y Leire Arrellano coincidieron en augurar un "éxito deportivo y social" para el torneo.
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