Segunda RFEF | CF Orihuela
El Orihuela cierra los comentarios en sus redes sociales: "Deberían de ser un altavoz, no una fuente de toxicidad que nos debilita"
El conjunto oriolano, tras lograr la permanencia, alza la voz sobre las pérdidas que asume la directiva: "Mantener a este club vivo cuesta mucho más dinero del que entra, pero mucho más, casi que me da vergüenza dar cifras"
La primera medida que adoptó el Orihuela el pasado domingo, tras lograr la permanencia en Segunda RFEF venciendo al Getafe B, fue lanzar un comunicado con varios mensajes... pero uno especialmente llamativo. La propiedad ha tomado la decisión de cerrar los comentarios en cualquier canal oficial del club. Instagram, Twitter, Facebook, el canal de Whatsapp, la página web. Desde la noche del pasado domingo, los aficionados del Orihuela ya no pueden expresar su opinión en las publicaciones de su equipo, en ninguna red social. ¿El Motivo? "El veneno silencioso" que ha supuesto esta temporada en "el vestuario, los despachos, en la cabeza de jugadores, del cuerpo técnico, de empleados y de sus familias".
El comunicado lanzado por la directiva de Eloy Moreno, propietario del club, destacó a cuatro futbolistas, a Ayo, a Pato, a Marc y a Carlos de las Cuevas, quienes "han sufrido insultos y que no tengo ninguna duda que estos insultos y mala energía en el ambiente han terminado por afectar a todo el club esta temporada".
"Me niego a financiar estos ambientes, y precisamente por proteger esto en el futuro, por cuidar personas que formen parte de la familia de este club, he tomado la decisión que a partir de ahora nuestras redes rociales, canal de Whatsapp y web serán informativos pero no darán lugar a comentarios. Las redes sociales deben ser un altavoz de orgullo para este club, no una fuente de toxicidad que nos debilita por dentro", destaca el escrito del Orihuela.
El club, como alternativa a la libre opinión de las redes sociales, plantea "reuniones abiertas entre la directiva, jugadores o cuerpo técnico con aquellos aficionados o peñas que así lo soliciten. Aquí queremos construir juntos, en un ambiente sano, respetuoso y en el que el club pueda crecer de verdad. Nuestras puertas siempre estarán abiertas para hablar cara a cara", explica sobre la decisión adoptada.
Pérdidas para mantener el club
El presidente Eloy Moreno destaca en su extenso comunicado lo difícil que es mantener a un club en una categoría deficitaria como la Segunda Federación. "Ahora quiero pediros un ejercicio de conciencia colectiva. Mantener a este club vivo cuesta mucho más dinero del que entra, pero mucho más, casi que me da vergüenza dar cifras, aquí hay mucho desgaste no solo económico, sino también un físico y emocional, y es por ello que me preocupo en intentar que esto no desaparezca. Quiero daros las gracias a los que entendéis esto y estáis en las duras y en las maduras", explica sobre las dificultades encontradas para mantener al Orihuela en la cuarta categoría del fútbol nacional.
"O vamos juntos de la mano, disfrutando juntos del club, o llegará el día que incluso mantener la categoría será un milagro"
El propietario también lanza un mensaje de cara al futuro: "Ahora me toca parar con calma y reflexionar sobre lo pasado, pero una cosa tengo clara. O vamos juntos de la mano, disfrutando juntos del club, o llegará el día que incluso mantener la categoría será un milagro. El Orihuela CF somos todos o no somos nada"
Valoración de la temporada
El Orihuela confeccionó su plantilla en verano pensando en luchar por jugar el "play-off" de ascenso a Primera RFEF, como ya hizo en la temporada 2023-2024. Pero la implicación en la Copa Federación, donde jugó la final, y una mala segunda vuelta ha complicado el objetivo principal de la temporada. Ha terminado la temporada como octavo clasificado con 46 puntos, pero no logró la permanencia matemática hasta la última jornada. Pese a ello, Moreno no quiere hablar "de fracaso".
"Ha sido una temporada dura, es obvio, ha habido momentos en los que parecía que todo se nos venía encima, en la que hemos dado la sensación de ser un juguete roto, y en las que las expectativas que teníamos puestas se convirtieron en una losa muy muy pesada, esto lo hemos sufrido todos, vosotros en las gradas, nosotros desde dentro y duele, claro que duele", desarrolla en el escrito.
"¡¡Claro que queremos ascender!! Claro que vamos a seguir trabajando para crecer y dar alegrías, pero no podemos construir nuestra relación con este club sobre la presión y la exigencia, debemos construirla sobre el disfrute, sobre el orgullo de lo nuestro, sobre estar en las buenas y en las malas. Porque este es el camino que nos hará grandes de verdad", agrega el club en su explicación, donde también ruega no caer en la trampa de que si "no se asciende, la temporada parece que no haya valido para nada".
COMUNICADO OFICIAL
A toda la familia del Orihuela C.F S.A.D.
Hoy hemos acabado la temporada, hoy hemos ganado en casa, hoy nos hemos salvado. ¿Quién nos iba a decir este final con las expectativas que teníamos en agosto? (ERROR) El futbol hoy nos recuerda por qué es tan bonito y tan cruel a la vez.
Cuando ha sonado el pitido final hoy no he sentido alivio, he sentido orgullo de cómo ha trabajado hoy este equipo y esta afición, y orgullo de todo lo que representa este club.
Ha sido una temporada dura, es obvio, ha habido momentos en los que parecía que todo se nos venía encima, en la que hemos dado la sensación de ser un juguete roto, y en las que las expectativas que teníamos puestas se convirtieron en una losa muy muy pesada, esto lo hemos sufrido todos, vosotros en las gradas, nosotros desde dentro y duele, claro que duele.
Pero no quiero hablar de fracaso y como siempre quiero ser muy claro, nos lo debemos todos. Quiero deciros que hemos caído en la trampa peligrosa de que si no ascendemos la temporada no vale para nada, y eso no es justo, ni justo para jugadores ni justo para cuerpo técnico ni justo para nosotros aficionados y directiva.
Digo esto porque si convertimos el ascenso en una obligación flaco favor nos hacemos, ni más grandes como club seremos en exigirnos esto, lo que si nos hará es más infelices, no tengo duda.
¡El Orihuela CF no debe ser un destino, debe ser un viaje y los viajes debemos disfrutarlos! ¿Cuántas familias llevan a los más pequeños a disfrutar a Los Arcos? ¿Cuántas conversaciones de amigos comienzan con viste el partido el domingo? ¿Cuántos momentos de esos que no se olvidan nos ha dado este club? Eso es el Orihuela C.F., eso debemos cuidar y eso no tiene precio estemos en la categoría que estemos.
¡¡Claro que queremos ascender!! Claro que vamos a seguir trabajando para crecer y dar alegrías, pero no podemos construir nuestra relación con este club sobre la presión y la exigencia, debemos construirla sobre el disfrute, sobre el orgullo de lo nuestro, sobre estar en las buenas y en las malas. Porque este es el camino que nos hará grandes de verdad.
Ahora quiero pediros un ejercicio de conciencia colectiva, mantener a este club vivo cuesta mucho más dinero del que entra, pero mucho más, casi que me da vergüenza dar cifras, aquí hay mucho desgaste no solo económico sino también un desgaste físico y emocional que desgasta y es por ello que me preocupo en intentar que esto no desaparezca, quiero, expresamente daros las gracias a los que entendéis esto y estáis en las duras y en las maduras.
Ahora me toca parar con calma y reflexionar sobre lo pasado, pero una cosa tengo clara, o vamos juntos de la mano, disfrutando juntos del club o llegará el día que incluso mantener la categoría será un milagro, el Orihuela CF somos todos o no somos nada.
También desde aquí quiero enviar un fuerte abrazo a Ayo, a Pato, a Marc y a Carlos de las Cuevas, cuatro personas más que implicadas en este club que han sufrido insultos y que no tengo ninguna duda que estos insultos y mala energía en el ambiente han terminado por afectar a todo el club esta temporada.
Me niego a financiar estos ambientes, y precisamente por proteger esto en el futuro, por cuidar personas que formen parte de la familia de este club, he tomado la decisión que a partir de ahora nuestras Redes Sociales, canal de Whatsapp y web serán informativos pero no darán lugar a comentarios que actúen como un veneno silencioso que entra poco a poco y se cuela en vestuarios, en despachos, en la cabeza de jugadores, del cuerpo técnico, de empleados y de sus familias... Y cuando te quieres dar cuenta ese veneno ya ha hecho un daño irreversible... Las redes sociales deben ser un altavoz de orgullo para este club, no una fuente de toxicidad que nos debilita por dentro.
Dicho esto, y porque aquí no huimos del dialogo sino todo lo contrario, anuncio que pondremos en marcha de cara a futuro reuniones abiertas entre directiva, jugadores cuerpo técnico con aquellos aficionados o peñas que así lo soliciten. Aquí queremos construir juntos, en un ambiente sano, respetuoso y en el que el club pueda crecer de verdad, nuestras puertas siempre estarán abiertas para hablar cara a cara.
Pienso que los que de verdad amáis a este club entenderéis esta decisión. Así que, vamos a prepararnos para volver las próximas semanas con más humildad, volver con más hambre y con todo lo aprendido.
Muchas gracias a toda la familia del Orihuela C.F.
Este club sigue vivo y mientras sigamos juntos siempre lo estará.
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