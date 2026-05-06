Fútbol
El histórico River Plate apunta a Alicante en su pretemporada... ¿con amistoso ante el Elche?
El conjunto argentino repetiría este verano la experiencia en Algorfa de su selección
La provincia de Alicante acogió el pasado mes de noviembre a la selección argentina, vigente campeona del mundo, con Lionel Messi al frente, para un stage de preparación de cara al Mundial que se disputa en verano. Y podría repetir proximamente experiencia con uno de los clubes históricos de aquel país...
Todo apunta, según señalan varios medios argentinos, entre ellos Olé, que River Plate hará una concentración en la provincia entre finales del mes de junio e inicios de julio, momento de parón en mitad de la temporada del fútbol sudamericano.
El destino elegido, a falta de confirmación oficial, será La Finca Resort, el mismo lugar en el que se concentró la Albiceleste, con Messi desatando la locura entre sus fans, y donde suele realizar en los últimos años sus pretemporadas el Elche.
Esto ha hecho que también se apunte a la posibilidad de un partido amistoso entre los franjiverdes y River, que resultaría complicado por encaje de fechas, sobre todo si la escuadra argentina no prolonga su estadía en suelo español.
En principio, River Plate tiene planificado hacer su stage entre el 21 de junio y el 5 de julio, con la fase final del Mundial, por ejemplo, todavía en juego. En esas fechas, el Elche todavía debería estar de vacaciones, ya que su regreso al trabajo se espera para los primeros días del mes de julio.
Por lo tanto, las fechas no coincidirían con los dos equipos en etapa de trabajo, ya que parece demasiado precipitado, en el caso de que el Elche vuelva a los entrenamientos en esas fechas, disputar un partido amistoso sin apenas sesiones en el cuerpo.
River Plate y Bragarnik
La relación entre los dirigentes de River Plate y Christian Bragarnik, propietario del Elche, es muy cercana, como es habitual con la mayoría de mandatarios del fútbol argentino. Sin ir más lejos, hace apenas unas semanas tuvo que negociar el fichaje de Eduardo Coudet, actual entrenador de las gallinas y representado por Bragarnik, procedente del Alavés.
En los próximos días debería hacerse oficial las fechas de la pretemporada en Alicante de River Plate. Y queda por ver si disputa algún amistoso, ya sea contra clubes de la zona, como el Elche, o contra otros equipos que estén por esas fechas también en instalaciones de la provincia.
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