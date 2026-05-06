Joaquín Rocamora y el Atticgo Elche se despiden tras una década del balonmano más “loquillo”

A ritmo de “Feo, fuerte y formal” de Loquillo, el Esperanza Lag despedía a Joaquín Rocamora tras el Atticgo Elche-Rocasa Gran Canaria del pasado 25 de abril. Pese a la renta positiva, el equipo ilicitano cayó en Telde, lo que ponía punto final a la etapa del oriolano al frente de las franjiverdes. En sus diez años, el técnico ha dirigido 342 partidos y ha ganado los únicos títulos de la historia del club: una Copa de la Reina en 2021, una Supercopa de España al año siguiente y la EHF European Cup en 2024.

Joaquín Rocamora posa junto a las jugadoras del Atticgo Elche, la cantera y familiares presentes durante su despedida en el Esperanza Lag. / Víctor Pérez

2 de enero de 2016, el CBM Elche lleva ocho derrotas en diez partidos. La directiva del club no tenía otra que encomendarse a dios. Un profesor de religión que desde 2011 dirigía los equipos inferiores del club era el elegido. El reto era mayúsculo. En palabras del por entonces presidente, Juan Antonio Asencio "Maier", la situación era "insostenible". Aun así, Rocamora respondió desde el inicio, ganando su primer partido en Granollers y salvando al equipo.

Desde aquella contienda en tierras catalanas, el oriolano ha dejado sin polvo las vitrinas franjiverdes. 190 victorias, cuatro subcampeonatos de liga, una Copa de la Reina, una Supercopa de España y una EHF European Cup. "Joaquín lo ha significado todo para el Elche. Los mejores títulos, los mejores años y las mejores plantillas. En su etapa me quedo con la lucha, tanto de él como de sus jugadoras. El equipo es así por él, porque Joaquín es el corazón del grupo", declaraba Salvador Moreno, aficionado del Atticgo Elche tras el último encuentro en el Esperanza Lag.

Un inicio agridulce

Roma no se construyó en un día y la era de Rocamora, tampoco. Los primeros años fueron tan buenos como discretos. El Elche terminó las primeras tres temporadas y media con el técnico oriolano en la mitad baja de la tabla, siempre mirando hacia abajo, pero con comodidad. 2020 fue el año del salto. Esa temporada, las franjiverdes terminaron segundas y Joaquín recibió el primer reconocimiento a su trabajo: mejor entrenador de la Liga Guerreras.

Joaquín Rocamora da indicaciones a sus jugadoras durante su primer año en el club franjiverde. / Información

Sin embargo, la alegría se tornó en tristeza rápidamente. El equipo ilicitano comenzó de maravilla la Copa de la Reina de ese año. Tras eliminar al Bera Bera, campeonas de liga, y al Aula Valladolid, las de Rocamora se plantaban en la final de la competición contra el Málaga Costa del Sol. El partido tenía todos los alicientes del mundo. Aquel equipo que ganara levantaría ese trofeo por primera vez en su historia. Para desgracia de las franjiverdes, las andaluzas se impusieron por 24-20. El oro aún tendría que esperar, pero los mimbres ya estaban.

Los años dorados

El duro golpe motivó a Rocamora en sobremanera. Pese a dar un paso atrás en liga, donde quedaron quintas, era el momento para levantar un título. Primero fue Granollers en cuartos, el equipo que lo empezó todo. A este le siguieron, de nuevo, Bera Bera, en semifinales, y Valladolid en la final. El escenario fue Telde, el mismo que ahora despide la etapa del técnico oriolano. 32 goles coronaron a las franjiverdes por primera vez en sus más de 60 años de historia con una Copa de la Reina. Esta fue seguida, cuatro meses después, por el triunfo en la Supercopa frente al Bera Bera. Rocamora solo necesitó un lustro para convertir a unas jugadoras que apuntaban al descenso en las reinas de España.

Instantánea de los trofeos conseguidos por Joaquín Rocamora, mostrados en el homenaje que recibió en el Esperanza Lag. / Víctor Pérez

El balonmano de las de Rocamora se quedaba pequeño para limitarlo a España, había que dar el salto a Europa. El Elche ganó la EHF European Cup en la temporada 2023/24 añadiendo el tercer título a las vitrinas franjiverdes. La actuación del conjunto ilicitano fue prácticamente perfecta. En la primera ronda se impusieron por más de sesenta goles al HC Byala búlgaro. Después ganaron los dos partidos de la eliminatoria contra el OFN Ionias griego. La siguiente víctima fue el Madeira. El equipo portugués fue el único que logró arrebatarles un partido, pero las franjiverdes se hicieron grandes en el Esperanza Lag para remontar la eliminatoria. En cuartos tocó viajar hasta Macedonia para, de nuevo, arrasar al Gorjche Petrov.

Las semifinales enviaron a las franjiverdes a un lugar especial en la etapa de Rocamora, Telde. El Rocasa Gran Canaria era el último obstáculo antes de la primera final europea de la historia del Elche. Ante esto, el entrenador oriolano y sus jugadoras respondieron en sobremanera ganando los dos partidos. La gran cita fue contra el Michalovce eslovaco. De nuevo, tanto en el Esperanza Lag como a domicilio, las franjiverdes impusieron su juego para coronar el mejor momento de su historia.

Un final en alto

Los éxitos de Joaquín Rocamora no pasaron desapercibidos. El pasado enero, la selección española femenina anunciaba que el hasta ahora técnico del Atticgo Elche sería el nuevo entrenador del combinado nacional. A su regreso tras su baja de paternidad, un mes después de que se conociera su futuro, Rocamora confirmaba que separaría sus caminos con el conjunto franjiverde para centrarse exclusivamente en su labor como seleccionador.

Pese al anuncio, el entrenador de Orihuela se comprometió a finalizar la temporada con el equipo que le llevó al panorama internacional. Pese a lograr clasificarse como séptimas para el "play-off", las franjiverdes no pudieron conseguir alargar a más partidos la etapa de Rocamora. En los cuartos de final se cruzaron con el, siempre presente en el idilio Rocamora-Elche, Rocasa Gran Canaria. El mismo pabellón que coronó por primera vez al equipo ilicitano, cerraba la época más dorada en la historia del club.

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Joaquín Rocamora, con su hijo en brazos, durante su despedida del Atticgo Elche. / Víctor Pérez

Por si esto ocurría, la ciudad quiso asegurarse de que Joaquín Rocamora recibiese el homenaje que merecía. Tras el partido de ida contra las insulares, las luces del Esperanza Lag se apagaron. La pantalla del pabellón comenzó a mostrar un vídeo con los mejores momentos de los diez años del entrenador al frente del club. Tras este, familiares, cuerpo técnico y el concejal de deportes de Elche, José Antonio Román, fueron turnándose para reconocer su etapa en la ciudad. "Elche me tendrá siempre para lo que haga falta", declaraba en agradecimiento el entrenador para concluir su relación con el conjunto franjiverde.