Manu Guill, tras su cuarto ascenso en seis años: “Hemos conseguido el éxito en un club grande”

El eldense Manu Guill, director deportivo del Tenerife, celebró el pasado fin de semana su cuarto ascenso en las últimas seis temporadas, el primero lejos de su hogar, el Nuevo Pepico Amat. De allí voló, literalmente, a Canarias, después de asentar al equipo de su vida en el fútbol profesional tras cogerlo en las catacumbas de Tercera RFEF. Su nuevo proyecto, en un histórico del fútbol español, era muy ambicioso: devolver la ilusión a toda una isla. Un año después de su llegada todo sigue siendo felicidad en el entorno de uno de gestores deportivos que más ha crecido en los últimos años.

¿Cómo ha sido la temporada del ascenso del Tenerife?

Vinimos, tanto Hugo Rico, que ya trabajó conmigo en el Eldense, como yo a un club grande, con una presión importante después de un descenso que nadie se esperaba. Teníamos la obligación de montar un proyecto desde cero y hemos conseguido el éxito.

¿Cómo fue el aterrizaje allí?

Fuimos ya en el mes de abril de 2025. El propietario, Rayco García, es la persona que ha depositado toda la confianza en nosotros por el trabajo que habíamos realizado previamente en el Eldense. Nos llevó allí, nos reunimos y pudimos conocer desde dentro el club durante el tramo final de la temporada, lo cual creo que resultó ya de gran ayuda. Nos transmitió toda la confianza y pudimos construir una plantilla ganadora.

Manu Guill, durante una rueda de prensa con el Tenerife / INFORMACIÓN

Han sido líderes desde la jornada 2 y en la primera no lo fueron por el golaveraje…

Así es. Empezamos ganando 0-2 y colíderes. En lo deportivo ha sido una temporada tranquila, entre comillas. El equipo ha sido muy sólido y nunca hemos visto peligrar la primera posición. Cogimos una buena ventaja, ganamos todos los duelos directos y aunque cuando lo tienes en la mano siempre hay algún resultado adverso, ha ido todo perfecto.

¿Qué diferencia ha notado entre el Eldense y el Tenerife?

Hay diferencias. Por la magnitud, la estructura y la repercusión. El Tenerife es un club de Primera División. Además, aquí hemos tenido que abarcar mucho más, sobre todo a nivel de fútbol base. En el Eldense solo nos teníamos que preocupar del primer equipo.

¿Qué sintió cuando el ascenso fue matemático?

Una alegría inmensa. Fue espectacular porque el estadio Heliodoro Rodríguez López estaba lleno. La isla se volcó y se pudo celebrar antes, durante y después de nuestro partido.

¿Alguna felicitación que le hiciera especial ilusión?

Muchas. Me felicitó todo el mundo, tenía cientos de mensajes. Aparte de los familiares, a nivel profesional me enorgulleció el hecho de que me escribiesen casi todos los directores deportivos de Primera y Segunda División. Eso creo que refuerza tu trabajo.

Y ahora, ¿qué?

Los ascensos duran un día. Al siguiente ya te están exigiendo de cara a la próxima temporada. Nosotros tenemos claro que el principal objetivo es cambiar el modelo de club, con el apoyo del propietario. El Tenerife tiene que ser un club de cantera. A partir de ahí, con la base de la plantilla de esta temporada, debemos añadir algún fichaje de nivel para Segunda División. Esa es la idea.

Con su ascenso ya conseguido, viajemos a la provincia. El Eldense le podría acompañar a Segunda División…

Veo con mucha alegría al Eldense porque es mi club, porque hay gente allí, como Víctor Lafuente, que ha trabajado con nosotros, y porque hay otros, como Mario Rosas, con quien tengo una magnífica relación. Me alegro por ellos dos a nivel profesional porque han hecho un trabajo buenísimo. Ojalá puedan conseguir el ascenso. Y también me alegro, a nivel profesional, porque esas bases que asentamos siguen funcionando. Todo lo bueno que le pase al Eldense, encantado.

El Hércules no sale de Primera RFEF…

Sé que Enrique Ortiz tiene la voluntad de hacer las cosas bien y que está involucrado en el proyecto, pero para que el Hércules siga creciendo no solo debe fijarse en el plano deportivo… Hay que hacer cambios en otras áreas. Es una cuestión de estructurar bien el club. Ortiz tiene sus cosas buenas, sobre todo porque invierte dinero, pero tiene que profesionalizar el Hércules. Cuando lo haga, volverá a ser un gran club.

Guill habla durante la presentación de uno de sus fichajes / INFORMACIÓN

¿Cómo ve la permanencia del Elche en Primera?

La veo complicada, pero mejor que hace unas semanas. Llegué a pensar que iban a descender, pero ahora lo veo mejor, aunque los de abajo no paran de ganar. Su permanencia sería una gran noticia para la provincia.

Y sería un buen caladero para su Tenerife…

Tengo muy buena relación con los dirigentes del Elche. Han crecido en los últimos años, haciendo las cosas como se deben hacer. Todos los clubes de Primera pueden ser un caladero para el Tenerife.

Para cerrar, ¿cómo le ha ido a nivel personal?

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El respaldo del propietario nos ha ayudado mucho, como también los buenos resultados desde el inicio. No he sentido dudas a nuestro alrededor. Vivir en una isla tiene sus peculiaridades, pero nos hemos adaptado perfectamente y estamos muy contentos.