Matías Guidolin renueva por un año más con el Servigroup Benidorm

Por qué cambiar lo que funciona debe pensar el Servigroup Benidorm. El conjunto de la Marina Baja acuerda la renovación de Matías Guidolin para la próxima temporada. El técnico argentino ve así recompensada la consecución de la permanencia en la Superliga Masculina. Con este acuerdo, el club benidormense trata de consolidar su proyecto en la máxima categoría del voleibol nacional.

Guidolin llegó al club el pasado enero con la difícil tarea de reconducir a un equipo que apuntaba al descenso. Con el argentino al mando, el equipo dio un vuelco a su temporada para lograr el objetivo de la permanencia. Ahora, el técnico afronta un escenario completamente distinto, liderando desde el inicio la construcción de un proyecto diseñado junto a la dirección deportiva y adaptado a su modelo de juego.

Tras el anuncio de su continuidad, Guidolin se demostró consciente del reto que tiene por delante: "Quiero agradecer a la directiva del club por la cercanía, el apoyo y el cariño con lo que respecta a perseguir esta renovación. Tratar de continuar con el desarrollo del equipo de Superliga es un desafío enorme, intentando mantener gente de la casa y nutrirse de jugadores nuevos que le den jerarquía y calidad a una plantilla que necesita ser más larga, porque así lo demanda la liga". Pese a tan solo haber pasado un mes desde que el equipo terminó la temporada, el técnico argentino ya mira hacia la próxima: "Tengo buenas expectativas y estoy ya pensando, aunque queden meses, en el desarrollo de la temporada. Intentaremos tener una buena preparación y un buen inicio de liga. Es una competición durísima, que cada año viene creciendo y cada jornada será una final. Para eso nos prepararemos".

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Desde la dirección del club, han mostrado que el agradecimiento es recíproco. "Tenemos plena confianza en Matías para liderar este proyecto en Superliga. Ha demostrado su capacidad para competir en momentos difíciles y ahora queremos seguir creciendo con él desde el inicio. Sabemos que será una temporada muy equilibrada y exigente, en la que habrá que trabajar mucho, pero estamos convencidos de que con su experiencia el equipo seguirá dando pasos adelante", afirmó Mario Rodríguez, presidente del Servigroup Benidorm.