Roi Sánchez, en la previa del Horneo Alicante-Ademar León: "Es una buena oportunidad para dejar la salvación zanjada"

La oportunidad perfecta, frente a tu gente y dependiendo de uno mismo. El Horneo Alicante recibe este viernes (20:30 horas) al Ademar León en el Pitiu Rochel en busca de certificar de una vez por todas la permanencia en la Liga Asobal. Tercera bola de partido para que los de Roi Sánchez aseguren su futuro en la máxima categoría del balonmano español. Enfrente tendrán a un equipo que el vigués define como "histórico de la liga" en lo que será para él "una cita muy bonita".

El equipo alicantino es consciente de que si gana sería un año más equipo de primera división. Aun así, puede lograrlo con la derrota si los resultados le acompañan. Pese a ello, Roi Sánchez prefiere certificarlo cuanto antes: "Es un partido que puede ser decisivo para ya no depender de lo que pase el fin de semana. Es una buena oportunidad para dejarlo zanjado, sobre todo porque jugamos en casa y contra el Ademar de León, uno de los históricos de la liga. Puede ser una cita muy bonita y en eso estamos, preparándolo bien".

En el partido de ida, en diciembre, los leoneses se impusieron por un solo tanto de diferencia. Desde entonces han cambiado de entrenador y estilo, por lo que Sánchez no puede sacar conclusiones de la primera vuelta. "Es un equipo que ha cambiado bastante. Tienen un entrenador nuevo y están jugando bastante con jugadores que antes no tenían tanta importancia. El partido de allí fue un poco especial. En la primera parte jugamos unos veinte minutos tremendos y poco a poco estuvimos encontrando dificultades, principalmente en ataque. Veremos a ver si se repite porque creo que el equipo ahora juega mucho mejor. Tenemos más recursos para ser consistentes ofensivamente. Ademar es un equipo con muchísimo gol que te obliga a estar muy atrás, pero nosotros necesitamos mejorar en ataque si lo comparamos con la ida", declaró el vigués.

Los próximos rivales del Horneo son sextos sin apenas posibilidades de alcanzar los puestos europeos. No obstante, el técnico gallego sabe que son una amenaza ofensiva: "Creo que la clave es defenderlos bien. Los equipos de la parte alta tienen muchísimos caminos para el gol, por lo que tienes que estar muy atento. Tienen jugadores muy físicos en la primera línea y, a partir de ahí, todo lo que puedan generar sus extremos que creo que son de los mejores de la liga".

La remota posibilidad de llegar a algo más por parte de los leoneses invita a pensar que podrían dejarse llevar en lo que resta de temporada. Sánchez, sin embargo, piensa que hay motivos para que no lo hagan: "La realidad es que ellos tienen un entrenador nuevo y los jugadores intentarán demostrarle que tienen que formar parte del proyecto. Defender el escudo del Ademar de León no es poca broma. Por su ADN seguro lucharán, pero yo creo en mi equipo y en que tenemos armas para ganarles. Perder de uno en León nos dolió, por lo que es una cita perfecta para dejarlo zanjado y celebrar una permanencia con nuestra gente. Si miramos los últimos partidos desde que estoy aquí, estamos en los mismos números que el Ademar y eso es un sueño para un recién ascendido. La mejor forma de ponerle la guinda es ganar este viernes con nuestra gente".

Aun con el equipo jugándose la temporada, el entrenador vigués no pudo evitar ser preguntado por la Copa del Rey, debido a que se celebrará en Alicante y el sorteo fue realizado esta semana. "Todavía quedan un par de sesiones hasta el partido. Es normal que pierdas un poco de foco con la Copa, incluso para mí, pero está claro que si somos capaces de ganar el viernes, iremos desplazando el enfoque. Ahora mismo no hay nada más que el viernes y eso es lo que intento transmitir a los jugadores. Ellos también son humanos, es una cosa que nos hace mucha ilusión. Jugar una fase final de una Copa del Rey como recién ascendido es algo muy raro, pero hacerlo en casa puede hacer que perdamos el foco. Espero que no pase, el equipo es muy fuerte mentalmente, lo demostramos semana a semana, y esa fortaleza creo que es una buena forma de demostrar que seguimos ahí", expresó Sánchez.

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Antes de marchar, el entrenador hizo hincapié en la importancia del partido y de la competición del próximo mes: "Las energías tienen que estar puestas en el partido de liga. Jugar una copa por primera vez como entrenador principal es una cosa muy especial. Es diferente, son tres finales y si no ganas, el primer día te vas para casa. Tenemos un poco de responsabilidad por jugar en casa, pero eso nos dará motivación extra. Es una oportunidad, como club, de demostrar nuestro proyecto y a mí, personalmente, me hace una ilusión tremenda".