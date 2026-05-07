El Ayuntamiento adjudica la modernización audiovisual del Pedro Ferrándiz un mes antes de la Copa del Rey de balonmano

El Ayuntamiento de Alicante ha adjudicado este jueves por tramitación de urgencia la instalación de videomarcadores, U televisva y pantallas led en los pabellones municipales Pedro Ferrándiz, donde del 5 al 7 de junio se disputará la Copa del Rey de Balonmano, así como en el Pitiu Rochel, donde habitualmente juega el Horneo Alicante.

Unas intervenciones que tendrán finalmente un coste de 186.117,88 euros y que correrán a cargo de la mercantil Cuma Sistemas Electrónicos. Solo a falta de que el contrato se formalice en los próximos días con la empresa adjudicataria, las autoridades municipales deberán confiar en la prisa de la contrista para poder contar con los sistemas instalados en un mes, a tiempo para la competición del KO, aun cuando el plazo de ejecución estipulado en el pliego es de 45 días.

Actuación pendiente

Esta actuación, sin embargo, lleva rondando los planes del Consistorio desde hace tiempo, incluso desde el inicio de este mandato, una vez que en agosto de 2024 asumió la gestión del Centro de Tecnificación después de un año de gestión compartida con la Generalitat. Ya en aquel momento se anunció la modernización del videomarcador, un trabajo que apenas se acometerá ahora, después de que el pasado mes de noviembre se convocara el procedimiento.

La grada del Pitiu Rochel, durante el último derbI alicantino / Héctor Fuentes

Es inaplazable, pues en el primer fin de semana de junio la capital alicantina, y específicamente el Pedro Ferrándiz, recibirá a los ocho contendientes de la Copa del Rey de Balonmano, un evento deportivo de primer nivel y que precisa de instalaciones a la altura, especialmente en lo que se refiere a marcadores o a las posibilidades de ingresos que da una U televisiva, que para los que no estén familiarizados con el término, no es más que la hilera de pantallas led que rodean el campo de juego y en las que se proyectan anuncios.

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El otro equipo beneficiado de estas intervenciones es, naturalmente, el HLA Alicante, inquilino habitual del Pedro Ferrándiz que necesitaba como agua de mayo una mejor dotación audiovisual en el pabellón que abriese nuevas vías de ingresos y mejorase la experiencia del aficionado en un recinto vetusto para los estándares de confort y espéctaculo actuales.