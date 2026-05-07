Dani Mérida cae en la primera ronda de Roma... ¿con récord Mundial?

El tenista Dani Mérida, formado en el Club Atlético Montemar, ha perdido este jueves en la primera ronda del cuadro final del Masters 1.000 de Roma frente al veterano Nikoloz Basilashvili, que llegó a ser el nº 16 del ranking ATP en 2019. El jugador afincado en Alicante, de apenas 21 años, forzó la tercera manga (6-4, 2-6 y 6-3) y llevó el partido por encima de las dos horas, pero una triple rotura de su servicio en el set definitivo decantó la balanza en favor del georgiano.

La experiencia en Roma es el segundo Masters 1.000 en el que Mérida llega al cuadro final, tras completar un gran torneo a finales de abril en el Mutua Madrid Open. En el Foro Itálico, superó al estadounidense Mackenzie McDonald (7-5 y 6-4) y al chileno Tomás Barrios Vera (6-3, 2-6 y 7-6) en la fase previa del torneo para hacerse un hueco entre los mejores sobre la arcilla romana.

Dani Mérida saca el puño para celebrar un punto en el torneo de Madrid. / E.P.

Consolidado en el top 100, Mérida terminará la semana entre los 90 mejores tenistas del circuito ATP. La gran escalada del tenista del Montemar seguirá su curso en las próximas semanas, con el debut en el cuadro final de Roland Garros, a partir del 25 de mayo, en el punto de mira. Antes de estrenarse en un Grand Slam, jugará dentro de una semana y media en el ATP 250 de Ginebra como último torneo preparatorio.

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Pese a la derrota, Dani Mérida podría haber logrado un récord bastante llamativo durante su partido frente a Basilashvili. Y es que al inicio del segundo set, con el español al servicio, Mérida ganó un punto con una dejada que roza lo imposible, en la que la bola, cargada de efecto cortado, ha rozado los cinco metros de altura. ¿Un punto ganado con la dejada más alta de la historia? Se ha preguntado a través de redes sociales Tennis TV, acompañado de un "Mérida is magic".