El Elda Prestigio arranca su sueño copero frente a La Rioja

Con la mentalidad de "dar un pasito hacia adelante". De que, en una competición a parido único y con sede neutral como es la Copa de la Reina, "todo puede pasar". Es con la mentalidad con la que llega el Elda Prestigio a la fase final del torneo, por tercera campaña consecutiva. De que seguro será complicado... ¿pero y si es el año de ganar la tercera?

Bea Escribano pide calma durante un partido, en el Florentino Ibáñez. / Elda Prestigio

El equipo eldense llega San Sebastián para disputar la fase final de la Copa de la Reina sin presión. Lograron la permanencia matemática en la liga Guerreras el pasado domingo, tras un triunfo cómodo frente a Aula Valladolid (29-20), en el pabellón Florentino Ibáñez. Con la temporada en liga ya "finalizada", solo queda competir a un buen nivel a lo largo de este fin de semana en el Donosti Arena, donde peleará junto a otros siete equipos por el título.

El primer paso será este viernes, a las 16 horas frente al rocoso Sporting La Rioja, equipo que cuenta con una de las mejores defensas de la liga y que terminó la liga regular dos puntos por encima de equipo eldense. "El objetivo principal es ir sin presión y disfrutar. A partir de ahí ya se verá que pasa. En los años anteriores siempre habíamos llegado en momentos que no eran los mejores y esta edición puede ser diferente", comenta la entrenadora del equipo, Bea Escribano.

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"Nos enfrentamos a un gran equipo que ya lo ha demostrado en liga dando un paso al frente y jugando el "play-off". Han hecho dos partidos muy serios contra Bera Bera y son muy completos. Tienen buena portería y buenas jugadoras, será un partido para centrarnos en nosotras y no fijarnos tanto en el rival", agrega la técnica sobre el rival. En la fase regular, La Rioja se impuso en ambos choques. El Elda Prestigio tratará de que a la tercera vaya la vencida y pasar a semifinales, donde esperaría el ganador del Super Amara Bera Bera-Aula Valladolid.