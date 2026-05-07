El HLA Alicante enfrenta una final por entrar a "play-offs"

Ni el mejor guionista idea un final más emocionante para la fase regular de la Primera FEB. El HLA Alicante visita este viernes (21 horas) al Zamora en un partido donde ambos equipos se juegan el último hueco para el "play-off" de promoción a ACB. Cuarenta minutos separan a los dos conjuntos de optar a soñar con la primera división o dar por finalizada su temporada. Los de Rubén Perelló parten con la ventaja tanto clasificatoria como en lo relativo al partido de ida. Incluso una igualada derrota permitiría que los lucentinos viajaran a Galicia para tratar de lograr el ascenso.

Un rival calcado

Enfrente del HLA se encontrará el Zamora de Saulo Hernández. Estos, como los alicantinos, llegan al partido después de dos jornadas consecutivas con derrotas en el marcador. Cantabria y Oviedo fueron los verdugos de los leoneses en dos partidos que, ni el buen inicio de los de Hernández pudo rescatar un resultado ajustado.

El baloncesto del zamorano se caracteriza por su juego eléctrico que les coloca como el equipo con el ritmo más alto de la competición. La ofensiva de los de Hernández está liderada por el base estadounidense Tyrell Roberts que, con 15,9 puntos por partido, es el máximo anotador del equipo y quinto de la liga. A su lado estará el escolta Josep Peris que con 12,5 por partido y un acierto del 42%. El encargado de frenar los ataques lucentinos será Johan Van Zegeren. El pívot neerlandés consigue casi un tapón por partido al mismo tiempo que recoge 5 rebotes.

La ventaja es alicantina

El buen arranque del HLA esta temporada ha resultado en que, tras muchas complicaciones, el equipo de Perelló tenga la posición de poder en el encuentro decisivo. En la primera vuelta, los lucentinos vencieron al Zamora por 94-86 en el Pedro Ferrándiz. La exhibición de Kevin Larsen y sus 27 puntos fueron clave para asegurar lo que por entonces eran dos puntos más. Ahora, esa renta permite que el conjunto dirigido por Rubén Perelló pueda clasificarse a "play-offs" aun perdiendo el encuentro. Para que esto se dé, los zamoranos tienen que ganar por una diferencia menor a ocho puntos.

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Pese a la ventaja, Perelló sabe solo pueden salir a ganar. "El equipo es consciente de que tenemos un +8 en casa, pero si nos agarramos a eso estamos muertos. Nosotros y cualquier equipo en esa situación. Ellos tienen momentos calientes donde empiezan a meter y meter y han remontado partidos así. Nosotros venimos de partidos donde hemos recibido parciales de 15-0 por lo que no vamos a especular con eso", declaró el técnico mallorquín en la previa del encuentro. "Le decía a los chicos "estos partidos son los que demuestran el carácter y la identidad". Hemos pasado muchas penurias, hemos sufrido mucho, sobre todo en la segunda vuelta por aspectos que todos conocemos, pero ahora más que nunca es momento de ser equipo", añadió.