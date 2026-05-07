Primera FEB | Jornada 34
El HLA Alicante enfrenta una final por entrar a "play-offs"
Los lucentinos viajan a Zamora conocedores de que se juegan toda la temporada en un solo partido
Ni el mejor guionista idea un final más emocionante para la fase regular de la Primera FEB. El HLA Alicante visita este viernes (21 horas) al Zamora en un partido donde ambos equipos se juegan el último hueco para el "play-off" de promoción a ACB. Cuarenta minutos separan a los dos conjuntos de optar a soñar con la primera división o dar por finalizada su temporada. Los de Rubén Perelló parten con la ventaja tanto clasificatoria como en lo relativo al partido de ida. Incluso una igualada derrota permitiría que los lucentinos viajaran a Galicia para tratar de lograr el ascenso.
Un rival calcado
Enfrente del HLA se encontrará el Zamora de Saulo Hernández. Estos, como los alicantinos, llegan al partido después de dos jornadas consecutivas con derrotas en el marcador. Cantabria y Oviedo fueron los verdugos de los leoneses en dos partidos que, ni el buen inicio de los de Hernández pudo rescatar un resultado ajustado.
El baloncesto del zamorano se caracteriza por su juego eléctrico que les coloca como el equipo con el ritmo más alto de la competición. La ofensiva de los de Hernández está liderada por el base estadounidense Tyrell Roberts que, con 15,9 puntos por partido, es el máximo anotador del equipo y quinto de la liga. A su lado estará el escolta Josep Peris que con 12,5 por partido y un acierto del 42%. El encargado de frenar los ataques lucentinos será Johan Van Zegeren. El pívot neerlandés consigue casi un tapón por partido al mismo tiempo que recoge 5 rebotes.
La ventaja es alicantina
El buen arranque del HLA esta temporada ha resultado en que, tras muchas complicaciones, el equipo de Perelló tenga la posición de poder en el encuentro decisivo. En la primera vuelta, los lucentinos vencieron al Zamora por 94-86 en el Pedro Ferrándiz. La exhibición de Kevin Larsen y sus 27 puntos fueron clave para asegurar lo que por entonces eran dos puntos más. Ahora, esa renta permite que el conjunto dirigido por Rubén Perelló pueda clasificarse a "play-offs" aun perdiendo el encuentro. Para que esto se dé, los zamoranos tienen que ganar por una diferencia menor a ocho puntos.
Pese a la ventaja, Perelló sabe solo pueden salir a ganar. "El equipo es consciente de que tenemos un +8 en casa, pero si nos agarramos a eso estamos muertos. Nosotros y cualquier equipo en esa situación. Ellos tienen momentos calientes donde empiezan a meter y meter y han remontado partidos así. Nosotros venimos de partidos donde hemos recibido parciales de 15-0 por lo que no vamos a especular con eso", declaró el técnico mallorquín en la previa del encuentro. "Le decía a los chicos "estos partidos son los que demuestran el carácter y la identidad". Hemos pasado muchas penurias, hemos sufrido mucho, sobre todo en la segunda vuelta por aspectos que todos conocemos, pero ahora más que nunca es momento de ser equipo", añadió.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet avisa de un nuevo cambio en Alicante: bajan las temperaturas y aún puede llover
- El vídeo de “tiburones” en la orilla de Guardamar que ha encendido el debate entre pescadores
- La ruta de senderismo en Alicante que más brilla en primavera: fácil, circular y hasta con pozas de agua
- La consellera de Educación presentará una oferta para mejorar las condiciones del profesorado a cuatro días de la huelga indefinida
- Educación da marcha atrás y solo obligará a los profesores de segundo de Bachillerato a estar en las evaluaciones
- Educación suprime tres ciclos de FP en Elche y recula con cuatro tras la presión de los institutos
- Estas son las siete playas que obtienen o recuperan la bandera azul en 2026 en Alicante
- Alicante se convierte en la capital del swing este fin de semana