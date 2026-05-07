El Horneo Alicante afronta ante Ademar León su bola de partido más sencilla por la salvación

A la tercera va la vencida dicen. El Horneo Alicante recibe al Ademar León este viernes (20:30 horas) en el Pitiu Rochel en la que será su tercera oportunidad de confirmarse un año más en la Liga Asobal. Si los resultados de la jornada acompañan, los de Roi Sánchez podrían celebrar la permanencia incluso perdiendo.

El conjunto alicantino se sitúa cinco puntos por encima tanto del descenso directo como de la promoción. Con seis puntos aún en juego, un triunfo sobre los leoneses certificará el objetivo de la temporada y permitirá a Sánchez preparar con más tiempo la Copa del Rey que se celebra en junio en la ciudad.

El equipo dirigido por Roi Sánchez llega en uno de sus peores momentos de la temporada. De los últimos cinco partidos, los alicantinos solo han ganado uno. Al mismo tiempo que el Horneo tenía la posibilidad de asegurar su futuro, Bidasoa, Ciudad Real y Puente Genil se impusieron en los sueños de los de Sánchez. Ahora, con el público de su lado, el vigués tiene la oportunidad perfecta para lograrlo.

Ander Torriko compareció ante la prensa en la previa del encuentro. Para el central se trata de un partido "difícil". "Allí estuvimos a punto de puntuar, hicimos buen partido en León y el equipo está con ganas de resarcirse de esa derrota de la primera vuelta", expresó el de Zumaia.

Un rival en tierra de nadie

El Ademar León es sexto con 31 puntos. Pese a estar a una sola posición de optar a competiciones europeas, los seis puntos que hay entre estos y Torrelavega hacen que esa opción sea remota.

Aun así, los de Luis Puertas ya saben lo que es imponerse ante el Horneo. En el partido de ida, los leoneses se llevaron los dos puntos en un apretado encuentro que terminó 29-28. En esta ocasión, los de Puertas llegan al Pitiu tras dos partidos sin conocer la victoria.

"Ellos vienen de empatar en Logroño. Pero es un equipo fuerte y que se querrá mantener entre los 6 primeros de la liga. Lo tiene hecho, pero la temporada ya está terminando, solo quedan 3 partidos y vendrán con ganas de puntuar fuera de casa", declaró Torriko.

La mayor amenaza rival tiene nombre y apellidos: Gonzalo Pérez Arce. El extremo es el máximo goleador de la Liga Asobal con 210 goles, cincuenta más que el segundo y con una media de más de ocho tantos por encuentro.

Una salvación en manos ajenas

En caso de no conseguir ganar, el Horneo también podría celebrar este fin de semana. Para ello, dependerá de que al menos dos equipos entre Huesca, Nava y Puente Genil pierdan sus partidos. Los dos primeros jugarán el sábado contra Torrelavega y Logroño, respectivamente, mientras que los andaluces lo harán el domingo en Valladolid.

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Para concluir, Torriko confesó tener "ganas de terminar la temporada, ganar otro partido en casa y certificar la permanencia en Asobal, que sería muy importante para el club".