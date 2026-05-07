Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Generalitat acusación particular caso Les NausAlerta naranja en AlicanteFede Fuster HosbecDirecto hantavirusPaliza Gata de GorgosVencejos atrapados
instagramlinkedin

El Pinocchio Benidorm logra un histórico subcampeonato nacional juvenil femenino de voleibol

El conjunto dirigido por Nacho Madaleno y Loli Cortinas completa un sobresaliente torneo en Zaragoza y consigue la mejor clasificación de su categoría en el palmarés del club

El equipo que consiguió el subcampeonato de España en Zaragoza, con sus entrenadores Loli Cortinas y Nacho Madaleno.

El equipo que consiguió el subcampeonato de España en Zaragoza, con sus entrenadores Loli Cortinas y Nacho Madaleno. / INFORMACIÓN

José Gómez

José Gómez

El equipo juvenil femenino Pinocchio Benidorm ha firmado un hito histórico al proclamarse subcampeón de España en el Campeonato Nacional disputado en Zaragoza, lo que confirma el extraordinario momento de la cantera del Club Voleibol Playas de Benidorm.

El conjunto dirigido por Nacho Madaleno y Loli Cortinas ha completado un torneo sobresaliente, superando con autoridad las eliminatorias y plantándose en la gran final tras imponerse a rivales de gran nivel en las fases decisivas del campeonato, que se desarrolló durante la semana pasada y concluyó este domingo.

Camino a la final

En octavos de final, las benidormenses superaron con solvencia a Pago de la Jaraba La Enseñanza (0-3). Con este resultado se ganaron el billete a unos cuartos de final donde protagonizaron uno de los partidos más exigentes del torneo, venciendo en el tie-break a Feel Alcobendas (2-3).

Ya en semifinales, el equipo mostró su mejor versión para derrotar con claridad a CV Leganés (0-3), triunfo con el que aseguraron la medalla y el pase a la gran final.

En el encuentro decisivo, el Pinocchio Benidorm luchó hasta el último punto ante DSV Sant Cugat, cayendo por 3-1 en un partido muy disputado, en el que las benidormenses volvieron a demostrar su carácter competitivo y su enorme calidad, tanto que llegaron a estar muy cerca de forzar el tie-break (29-27).

Mejor clasificación en la historia de la cantera

Este subcampeonato de España supone la mejor clasificación de un equipo juvenil en la historia del club, igualando además el subcampeonato logrado por el equipo cadete la pasada temporada, y consolida al voleibol base de la entidad

El éxito, según señalan desde el club, cobra aún más valor al tratarse de un grupo que ha demostrado durante toda la temporada compromiso, evolución y una gran fortaleza colectiva, valores que han sido clave para alcanzar este logro histórico.

Las protagonistas de este hito son Sara Garrigós (capitana), Elena Collado (Líbero), Claudia González, Noelia Salcedo, Carla Campillo, Elisabeth Perfection, Lidia González, Anna Chernova, Jeannette Ghenescu, Silvia Lozano, Estefanía Gomis, Sofía López, Lola Martínez, Rihana Muts.

Noticias relacionadas

El Club Voleibol Playas de Benidorm, además, ha aprovechado para felicitar a todas las jugadoras, cuerpo técnico y familias por un logro que ya forma parte de la historia del deporte benidormense.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet avisa de un nuevo cambio en Alicante: bajan las temperaturas y aún puede llover
  2. El vídeo de “tiburones” en la orilla de Guardamar que ha encendido el debate entre pescadores
  3. La ruta de senderismo en Alicante que más brilla en primavera: fácil, circular y hasta con pozas de agua
  4. La consellera de Educación presentará una oferta para mejorar las condiciones del profesorado a cuatro días de la huelga indefinida
  5. Educación da marcha atrás y solo obligará a los profesores de segundo de Bachillerato a estar en las evaluaciones
  6. Educación suprime tres ciclos de FP en Elche y recula con cuatro tras la presión de los institutos
  7. Estas son las siete playas que obtienen o recuperan la bandera azul en 2026 en Alicante
  8. Alicante se convierte en la capital del swing este fin de semana

El Pinocchio Benidorm logra un histórico subcampeonato nacional juvenil femenino de voleibol

El Pinocchio Benidorm logra un histórico subcampeonato nacional juvenil femenino de voleibol

Las tormentas dejan ya casi 40 litros en el interior norte de Alicante

Las tormentas dejan ya casi 40 litros en el interior norte de Alicante

El Crevillente Deportivo llama a llenar el Enrique Miralles para asegurarse la salvación

El Crevillente Deportivo llama a llenar el Enrique Miralles para asegurarse la salvación

'BioShock 4' vuelve a sembrar dudas mientras en Take-Two admiten tiempo y dinero perdidos

'BioShock 4' vuelve a sembrar dudas mientras en Take-Two admiten tiempo y dinero perdidos

Rojales recibe un premio nacional de buenas prácticas contra la violencia de género

Rojales recibe un premio nacional de buenas prácticas contra la violencia de género

Llamamiento del Crevillente Deportivo a su afición en la última final de la temporada

La UE acuerda prohibir las imágenes sexuales creadas con IA sin consentimiento

El castillo de Elda reabrirá tras el verano mientras impulsa la recuperación de sus estancias palaciegas

El castillo de Elda reabrirá tras el verano mientras impulsa la recuperación de sus estancias palaciegas
Tracking Pixel Contents