El Pinocchio Benidorm logra un histórico subcampeonato nacional juvenil femenino de voleibol

El equipo juvenil femenino Pinocchio Benidorm ha firmado un hito histórico al proclamarse subcampeón de España en el Campeonato Nacional disputado en Zaragoza, lo que confirma el extraordinario momento de la cantera del Club Voleibol Playas de Benidorm.

El conjunto dirigido por Nacho Madaleno y Loli Cortinas ha completado un torneo sobresaliente, superando con autoridad las eliminatorias y plantándose en la gran final tras imponerse a rivales de gran nivel en las fases decisivas del campeonato, que se desarrolló durante la semana pasada y concluyó este domingo.

Camino a la final

En octavos de final, las benidormenses superaron con solvencia a Pago de la Jaraba La Enseñanza (0-3). Con este resultado se ganaron el billete a unos cuartos de final donde protagonizaron uno de los partidos más exigentes del torneo, venciendo en el tie-break a Feel Alcobendas (2-3).

Ya en semifinales, el equipo mostró su mejor versión para derrotar con claridad a CV Leganés (0-3), triunfo con el que aseguraron la medalla y el pase a la gran final.

En el encuentro decisivo, el Pinocchio Benidorm luchó hasta el último punto ante DSV Sant Cugat, cayendo por 3-1 en un partido muy disputado, en el que las benidormenses volvieron a demostrar su carácter competitivo y su enorme calidad, tanto que llegaron a estar muy cerca de forzar el tie-break (29-27).

Mejor clasificación en la historia de la cantera

Este subcampeonato de España supone la mejor clasificación de un equipo juvenil en la historia del club, igualando además el subcampeonato logrado por el equipo cadete la pasada temporada, y consolida al voleibol base de la entidad

El éxito, según señalan desde el club, cobra aún más valor al tratarse de un grupo que ha demostrado durante toda la temporada compromiso, evolución y una gran fortaleza colectiva, valores que han sido clave para alcanzar este logro histórico.

Las protagonistas de este hito son Sara Garrigós (capitana), Elena Collado (Líbero), Claudia González, Noelia Salcedo, Carla Campillo, Elisabeth Perfection, Lidia González, Anna Chernova, Jeannette Ghenescu, Silvia Lozano, Estefanía Gomis, Sofía López, Lola Martínez, Rihana Muts.

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El Club Voleibol Playas de Benidorm, además, ha aprovechado para felicitar a todas las jugadoras, cuerpo técnico y familias por un logro que ya forma parte de la historia del deporte benidormense.