Amplía representación del Real Club de Regatas de Alicante en los Campeonatos Mundial y Europeo de Vela 420

El Real Club de Regatas de Alicante, RCRA, tendrá una amplía representación en el Campeonato Mundial de 420 y en el Campeonato Europeo de Vela 420 del próximo mes de julio, con ocho regatistas clasificados para la cita mundialista y cuatro para el europeo.

Regatistas del RCRA durante la Copa de España de Vela 420. / Bernardí Bibiloni

Los resultados del Campeonato de España de Vela 420, celebrado entre finales de marzo y principios de abril en Alicante, y de la Copa de España de Vela 420, que tuvo lugar entre el 30 de abril y el 3 de mayo en Palma de Mallorca, han definido el equipo nacional para los campeonatos internacionales.

El Campeonato del Mundo de Vela 420 se celebrará del 3 al 11 de julio en Biscarrosse (Francia), y el Campeonato de Europa de Vela 420 está previsto que se dispute del 20 al 27 de julio en Nida (Lituania). Hay que recordar que la clase 420 de vela permite la promoción del deporte base y del talento juvenil y es muy importante en España.

Por su parte, el vocal de Vela Ligera del RCRA, Joaquín Valero, valoró muy positivamente la participación de los regatistas en ambas competiciones internacionales. "Estos resultados son el reflejo del compromiso diario de los deportistas, del gran trabajo de los entrenadores y del apoyo constante de las familias. Ver a deportistas del RCRA clasificados para campeonatos internacionales es una enorme satisfacción para nuestro club."

Para el Campeonato del Mundo de 420 se han clasificado Ignacio Sánchez y Alejandro Valero, campeones del ranking nacional Sub-17 masculino, así como Eduardo Navarro y Thomas Sánchez, subcampeones de la misma categoría. También estarán presentes Carolina Sánchez, campeona en Absoluto Mixto junto a Fernando Puig, del Real Club Náutico de Valencia; Jesús Campos, que competirá junto a Mateo Carbonell, del Club Náutico de Jávea; y la tripulación formada por Noelia Garrigós e Isabel Solesio.

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Además, Ignacio Sánchez y Alejandro Valero, junto a Eduardo Navarro y Thomas Sánchez, han logrado también su clasificación para el Campeonato de Europa de 420, confirmando el gran momento de la cantera del club alicantino.