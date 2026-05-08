El Elda Prestigio brilla en San Sebastián y se mete en las semifinales de la Copa de la Reina

Avisó Bea Escribano en la previa de la Copa de la Reina que todo podía pasar porque era una competición que invitaba a las sorpresas. No pudo estar más acertada la entrenadora del Elda Prestigio, ya que sus jugadoras, tras caer en los dos duelos de liga ante Grafometal Sporting La Rioja, han conseguido superar al cuadro riojano 23 a 18 y disputarán las semifinales del torneo del KO. Gracias a una actuación coral excelsa y a una defensa soberbia, las eldenses lucharán por entrar a la gran final de un trofeo que la entidad ya ha levantado en dos ocasiones.

Las jugadoras del Elda Prestigio celebran la victoria. / J.L. Recio/RFEBM

No era un partido más lo que estaba en juego. La hora de la verdad por fin había llegado y el escenario era inmejorable. Con todo esto en mente, el partido arrancó y en los primeros minutos se sucedieron algunos errores fruto de los nervios y de la precipitación.

Entró mejor al duelo el cuadro riojano y gracias a una gran defensa empezaron mandando en el marcador. Al Elda Prestigio le costó encontrar las sensaciones, sin embargo, la intensidad de todas las jugadoras era innegociable. En el banquillo se jaleaba cualquier acción positiva y eso contagió al resto de la plantilla.

Pese a que la semifinal arrancó con las defensas mandando, a los diez minutos la tónica cambió y el ataque se adueñó de la pista. Esto le vino bien a las eldenses que consiguieron darle la vuelta al marcador y hacerse con la delantera. Una vez tomaron la iniciativa, el acierto del cuadro alicantino creció y empezó a ver portería con una facilidad pasmosa.

Malena Valles trata de zafarse de la defensa. / J.L. Recio/RFEBM

A su ataque fluido se le sumó una férrea defensa que hizo que La Rioja sufriera en cada ataque. A los 26 minutos de partido, las eldenses consiguieron la máxima ventaja del encuentro con tres goles de diferencia. Estaban mandando y siendo claramente superiores al rival.

El gran nombre de la primera mitad fue Geandra Rodrigues, portera del cuadro riojano. Con paradas de todo tipo mantuvo a sus compañeras en partido hasta el descanso y evitó una diferencia mayor. Tras los primeros 30 minutos, el marcador reflejó un 11-9 favorable al Elda Prestigio. Las chicas dirigidas por Bea Escribano estaban cuajando un partido sensacional y el electrónico reflejó lo visto sobre la pista. Se estaba haciendo justicia.

Si en la primera parte brilló Geandra Rodrigues, en la segunda parte no iba a ser menos. El primer tanto tras el paso por vestuarios tuvo firma riojana, pero poco tardó el Elda Prestigio en volver a tener una distancia cómoda en el marcador.

Bea Escribano observa atentamente el partido. / J.L. Recio/RFEBM

Las pérdidas de La Rioja beneficiaron a las eldenses y gracias a ello se empezó a abrir una importante brecha. Por momentos el partido se convirtió en un duelo de errores más que de aciertos y la locura no benefició para nada al conjunto de Bea Escribano.

Con la guardameta de Grafometal haciendo milagros posesión tras posesión pasaron los minutos hasta que llegó el momento de Virginia Fernández. La portera del cuadro eldense tomó el testigo y empezó a salvar a las suyas comiéndole la moral a las rivales con paradas de toda clase. A ello se agarró el Elda Prestigio y volvieron los tres goles de diferencia con dos tantos consecutivos de Paula Lluch y otro de Lucía García.

El partido empezó a decantarse a favor de las alicantinas, pero las rivales todavía no habían dicho su última palabra. Resistiendo desde los siete metros y con una Novovic infalible consiguieron acercarse a uno, pero ahí volvió a aparecer Virginia Fernández con dos paradas que a la postre terminaron siendo decisivas.

Elena Cuadrado celebra un tanto. / J.L. Recio/RFEBM

Los nervios y las pérdidas jugaron una mala pasada a las riojanas y eso terminó de decantar la balanza. Tras un gol de Bengoetxea el Elda Prestigio mandaba por cuatro y pese a que redujo distancias Novovic, las eldenses ya se veían en las semifinales.

Así fue. Con sonrisas de oreja a oreja e incluso alguna lágrima, el cuadro dirigido por Bea Escribano consiguió superar a Grafometal Sporting La Rioja 23 a 18 y peleará por entrar en la gran final del domingo.