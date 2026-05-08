El HLA Alicante cae en Zamora, pero estará en el "play-off"

Todo o nada. Esto es lo que estaba en juego en Zamora. Una temporada reducida a 40 minutos en los que la moneda podía ser cara o cruz. Por momentos todo apuntó a que la fortuna le sería esquiva a los alicantinos, pero en el baloncesto nada se puede dar por sentado (83-76).

La tensión, los nervios y la polémica entraron en juego en una final loca, impredecible y preciosa. Tras marchar todo el partido por detrás en el marcador y a remolque de un Zamora superlativo, el HLA Alicante consiguió darle la vuelta a un partido imposible y de esta forma alargará la temporada siendo equipo de "play-off".

Los jugadores del HLA, durante el calentamiento. / CB Zamora

El ambiente en el Ángel Nieto fue brutal durante los 40 minutos y hasta la primera canasta de los suyos el público no se acomodó en sus respectivos asientos. Mientras que los locales, con intensidad y pundonor, empezaron mandando en el marcador, el HLA arrancó el duelo con nervios y malas decisiones.

Los triples no entraban y la defensa brillaba por su ausencia. Durante el primer cuarto nada parecía funcionar y las sensaciones alicantinas eran horribles. Al final del primer cuarto el marcador reflejó un 24-14. En solo diez minutos el Zamora ya estaba por delante.

Durante la primera mitad el juego y las sensaciones de los de Perelló fueron horribles. En el rebote estaban siendo claramente inferiores y en ataque no funcionó nada hasta la entrada de Deng Geu. El pívot ugandés revolucionó el partido con triples e intensidad defensiva, justo lo que más se necesitaba.

Larsen lanza de tres. / CB Zamora

La ventaja del Zamora oscilaba entre los diez y los quince puntos y Perelló seguía sin dar con la tecla adecuada. La única nota positiva era que el HLA seguía en partido por la ventaja de ocho puntos del duelo de la primera vuelta, pero mucho debía cambiar el conjunto alicantino si quería estar en la promoción por el ascenso, ya que al descanso la diferencia era de once puntos (43-32).

La charla del entretiempo pareció surtir efecto y en la primera posesión Hollanders encestó de tres. El partido había cambiado por completo y el HLA ya estaba a cuatro puntos en sus mejores minutos con mucha diferencia. Sin embargo, volvió a suceder lo que se venía dando en las últimas jornadas: cuando el Lucentum conseguía acercarse, inmediatamente se dejaba ir y tiraba a la basura la remontada.

Parcial demoledor

Así fue y el Zamora, con un parcial de 17-6, volvió a tomar la delantera gracias a un Roberts que estaba firmando un partidazo. Pese a todo, los de Perelló seguían estando en partido con un marcador de 69-55 a falta de diez minutos.

Los nervios en el pabellón estaban a flor de piel y el desenlace no decepcionó. Cuando más negro se antojaba el futuro apareció Álex Jordà y se echó el equipo a la espalda. Cada posesión era una batalla y si el HLA seguía con opciones era gracias al alicantino. No lo puso nada fácil Roberts, quién fue el más destacado del duelo, pero, pese a ello, los alicantinos consiguieron acercarse a 13 a falta de minuto y medio.

El Lucentum mordía en defensa y el Zamora no pudo con la presión. Con un triple espectacular, Joseph puso al HLA a ocho puntos, justo la renta necesaria para ser equipo de "play-off". A la postre, la última posesión cayó en manos del mejor jugador del partido, pero erró y de la forma más agónica, el HLA Alicante consigue estirar la temporada, como mínimo, tres partidos más.