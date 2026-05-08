El Horneo Alicante ata la permanencia con una sólida victoria sobre el Ademar León (35-32)

Fiesta en el Pitiu Rochel. El Horneo Alicante tiene ya los puntos que necesita para asegurarse otro año más en la máxima categoría del balonmano español. La victoria por 35-32 sobre el Ademar León ha sellado una permanencia que se resistió durante dos jornadas y que, finalmente, ha llegado a la tercera.

El inicio del partido fue lento, y para el Horneo, además, con una falta acierto que no fue representativa de lo que vendría después. Una parada de Faílde y un tiro al palo de los visitantes nada más empezar no sirvieron para que los de Roi Sánchez ganasen su primera ventaja en el marcador, pues los atacantes alicantinos lanzaron hasta dos pelotas al cuerpo del portero rival, Álvaro Pérez.

Ese fue el único tramo en el que los leoneses tuvieron cierto control sobre el juego. Poco antes del minuto diez, una sucesión de ataques exitosos por la izquierda devolvieron el pulso al Horneo tras los primeros titubeos y desperezaron una excelente generación ofensiva que marcó la tónica del partido.

El Horneo toma el mando

Tres tiempos muertos llegó a pedir Luis Puertas, técnico del Ademar León. El primero a consecuencia de un gol de Ander Torriko que elevó el 10-7 en el marcador. La renta pudo ser incluso mayor, pero dos fallos de James Parker, en un pase lejano a la grada y un tiro que se fue por arriba, mantuvieron el aliento de un conjunto visitante que ya se veía claramente superado.

El Horneo empezó a firmar un encuentro de mucha solidez, que se veía rematado por una grandísima actuación de Faílde en portería. Incluso el alicantino Domenech, que entró en el minuto 24 para defender un tiro desde los siete metros, levantó el ánimo de todo el Pitiu con una parada providencial.

Con el marcador en 15-11 para el minuto 25, el Horneo ya lucía completamente ordenado en su línea defensiva, aquella que el León solo pudo traspasar con cierta facilidad en los primeros instantes de partido. Los hombres de Roi Sánchez agobiaban al ataque visitante, y recuperaban balones que valieron para subir el 18-13 a la pizarra para cerrar la primera parte del partido.

Los 30 minutos finales tuvieron un arranque deseado para los alicantinos, que capitalizaron errores del Ademar León para extender en dos puntos la ventaja. Faílde paró, y no pocos disparos, para colmar aun más la paciencia de los visitantes, que seguían sin encontrar agujeros en la defensa del Horneo.

Una atajada a quemarropa de Faílde, acompañada de un gol en el contraataque, obligó a otro tiempo muerto visitante. La generación ofensiva estaba siendo de las mejores que se hayan visto en las últimas jornadas, y tan solo cuando la euforia se adelantaba a la generación se perdió algún ataque en este tramo inicial de la segunda parte.

El Ademar, en contraparte, perdía balones incluso antes de tirar, y cuando conseguía finalizar la jugada se encontraban de nuevo con las actuaciones, a veces por partida doble, del guardameta del Horneo.

Solidez y temple

El partido llegó al minuto 40 con los alicantinos ganando de 9 ante un rival que tan solo había anotado tres goles en los últimos 10 minutos. Con un 29-21 en el 45, la confirmación matemática de la permanencia en Asobal, que se le ha resistido durante tres jornadas al Horneo, estaba al alcance de la mano, solo distanciada por minutos de reloj.

Los visitantes aprovecharon una doble exclusión en el Horneo para recortar distancias durante el tramo final

Tendencias que, de un momento a otro, se revierten, pues el León apretó para no despedirse tan pronto del partido. El desenlace no iba a ser sencillo, pues dos exclusiones seguidas, a Teixeira y Oliver, dejaron a los de Roi jugando con cinco hombres durante casi dos minutos, entre el 53 y el 55 de partido. Los visitantes apuraron su última oportunidad de recortar distancias, pero tan solo las redujeron a cuatro goles.

Tan pronto como volvió la normalidad, el Horneo supo reponerse, respirar ante la presión rival y jugar con el reloj a su favor. Había que sobrevivir durante tan solo cinco minutos para asegurarse, en casa, un año entero más en Asobal. Lo consiguieron, y la grada, de pie los últimos segundos de partido, estalló en alegría. Roi y sus hombres, por su parte, celebraron brevemente sobre la pista la tranquilidad ganada de cara a las dos jornadas restantes, con los ojos puestos ya, seguramente y sin ninguna otra distracción, en la Copa del Rey.