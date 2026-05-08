Lección magistral del alpinista Carlos Soria en La Vila

La Vila Joiosa vivió una jornada inaugural inolvidable con el arranque de la Reunión de Escalada GAME 2026, una de las citas más esperadas por los amantes de la montaña y el alpinismo. Cerca de 200 aficionados y deportistas se dieron cita en un ambiente cargado de emoción, compañerismo y pasión por la escalada.

El encargado de inaugurar oficialmente el encuentro fue el legendario alpinista español Carlos Soria, cuya presencia despertó una enorme expectación entre los asistentes. A sus 87 años, Soria continúa siendo un referente mundial del himalayismo y un ejemplo de superación, perseverancia y amor por la montaña.

Durante el acto también estuvieron presentes representantes institucionales y miembros del Club Sendes i Muntanyes, entidades fundamentales en la organización y consolidación de esta reunión. Uno de los momentos más emotivos de la tarde llegó cuando el artista y escalador Antonio Riaño hizo entrega de varios cuadros conmemorativos como muestra de agradecimiento a quienes han hecho posible este encuentro.

Un referente histórico del alpinismo mundial

La presencia de Carlos Soria otorgó un valor especial a esta edición del GAME. Nacido en Ávila en 1939, comenzó su relación con la montaña siendo apenas un adolescente en la Sierra de Guadarrama. Décadas después, su trayectoria lo ha convertido en una leyenda viva del alpinismo internacional.

Soria es actualmente la persona de mayor edad en haber coronado una montaña de más de 8.000 metros, logro que alcanzó en septiembre de 2025 al hacer cumbre en el Manaslu, en Nepal, con 86 años. A lo largo de su carrera ha conquistado doce “ochomiles”, entre ellos el Everest, el K2, el Annapurna, el Makalu o el Kanchenjunga, batiendo numerosos récords de longevidad en el alpinismo de élite.

Su ascensión al K2 en 2004, con 65 años, y su expedición al Makalu sin oxígeno suplementario en 2008 marcaron un antes y un después en el himalayismo español. Además, es el único alpinista del mundo que ha escalado diez montañas de más de 8.000 metros después de cumplir los 60 años.

Emoción, memoria y nuevos reconocimientos

La Reunión de Escalada GAME 2026 no ha hecho más que comenzar y la programación continuará durante los próximos días con nuevos actos, conferencias y actividades relacionadas con el mundo de la montaña.

Entre los momentos más destacados previstos por la organización se encuentra la bienvenida a los nuevos miembros del GAME, así como un emotivo homenaje a compañeros y figuras históricas del alpinismo que ya no están, en reconocimiento a su legado y aportación a este deporte.

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La Vila Joiosa se convierte así, una vez más, en punto de encuentro para escaladores, montañeros y amantes de la aventura, consolidándose como uno de los grandes escenarios nacionales para la cultura de montaña.