La Liga Europea de voleibol vuelve a Alicante en junio

El voleibol de élite internacional regresa al Centro de Tecnificación para revivir una cita ineludible en Alicante. La selección española absoluta femenina disputará los días 12, 13 y 14 de junio, una de las tres estaciones de la Liga Europea en el pabellón Pedro Ferrándiz, donde tendrá que medirse con Macedonia del Norte y Azerbaiyán.

El combinado nacional, dirigido desde el banquillo por Pascual Saurín, regresa a la capital de la provincia justo un año después de ofrecer un gran espectáculo, también en la Liga Europea, frente a Suecia y Croacia en el mismo escenario.

Cartel promocional de segunda jornada de la Liga Europea de voleibol que se disputa en Alicante. / RFEVB

España se enfrentará con Macedonia el viernes 12, a las 19:30 horas, y con Azerbaiyán el domingo 14, a las 18:00 horas, mientras que el sábado, a las 18:30 horas, se pelearán entre sí sobre el parqué del CT las dos rivales de las españolas en este torneo continental.

El comienzo de la Liga Europea, a principios de junio, marcará el primer gran segmento competitivo del verano para España. El combinado nacional participará en tres fases de esta competición: la primera en Gorazde (Bosnia), frente a Bosnia y Kosovo; la segunda en Alicante, con las dos selecciones ya mencionadas; y la tercera en Kópavogur (Islandia), con Finlandia e Islandia como rivales.

Tras estas tres fases, la Roja encarará, en caso de clasificarse, la preparación de la fase final, que constará de semifinales programadas entre finales de junio y principios de julio, y las finales, fijadas ya entre el 8 y el 12 de julio.

Concentración en Murcia

El equipo que prepara Pascual Saurín ha citado a todas sus jugadoras el domingo 10 de mayo, en el Centro de Alto Rendimiento de Los Alcázares (Región de Murcia), especializado en esta disciplina deportiva y todas sus variables en pista y arena. El recinto murciano volverá a ser el cuartel general del equipo nacional para su preparación. El trabajo con fuego real arrancará el fin de semana del 18 y 19 de mayo, cuando España se desplace a Toulouse (Francia) para participar en un torneo bilateral con la selección gala. Una semana después, del 28 al 30 de mayo, España y Suiza protagonizarán otro duelo preparatorio en suelo murciano, con sedes y horarios aún sin confirmar.

Imagen de uno de los encuentros internacionales que jugó España en Alicante en 2025. / RFEVB

Convocatoria

Las 16 jugadoras que han recibido la llamada de Saurín para participar en la Liga Europea han sido Ariadna Priante (Sokot Hagric Mogilno de Polonia), Patricia Aranda (CD Heidelberg), Raquel Lázaro (Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia de Italia), Margalida Pizà (CV Tenerife), Patricia Llabrés, Lola Hernández Van den Bosch (CD Heidelberg), Lucía Varela (Allianz MTV Stuttgart), Carla Jiménez (Avarca Menorca), Jéssica Akamere (CV Tenerife), Zoi Mavrommatis (Ladies in Black Aachen de Alemania), Lucía Prol (Fundación Cajasol Andalucía), María Schlegel (MBH-Békéscsabai de Hungría), Inés Losada (Colorado University de Estados Unidos), Carolina Camino (CV Tenerife), Fatou Diop (Guía Canarias) y Jimena Fernández (VC Wiesbaden).

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Venta de entradas

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