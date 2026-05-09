El Alcoyano vive el primer asalto en su pulso con el duro ‘Sanse’

El Alcoyano disputa este domingo (18:30 horas) el primer encuentro de la eliminatoria del «play-off» de ascenso a Primera RFEF frente a la UD Sanse, en un partido tendrá lugar en el estadio Gestaser El Collao, con el objetivo de obtener el mejor resultado posible de cara a la vuelta en tierras madrileñas.

Alcoy volverá a vivir un partido de promoción de ascenso, una cita especial que devuelve la ilusión al alcoyanismo y que supone una nueva ocasión para luchar por llevar al equipo al lugar que merece. El sorteo realizado esta semana emparejó al Deportivo con la UD Sanse, conjunto que finalizó en la segunda posición del Grupo V y que llegará a El Collao como uno de los rivales más competitivos de la categoría.

Será una eliminatoria a doble partido en la que el club blanquiazul, junto a las peñas y la afición, trabaja para crear el mejor ambiente posible y llevar en volandas al equipo desde el primer minuto.

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Durante toda la semana se han preparado distintas iniciativas para convertir El Collao en una auténtica caldera. En el apartado técnico, el preparador blanquiazul Fran Alcoy no podrá contar con Loren, que continúa lesionado y será, en principio, la única baja para este decisivo encuentro.