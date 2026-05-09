El Barça arrasa al San Pablo Burgos y alarga su buena dinámica ACB

El Barça no dio margen a la sorpresa y derrotó con rotundidad al San Pablo Burgos por 91-76. Tal y como ocurrió en el anterior encuentro liguero, el equipo de Xavi Pascual mostró una versión muy sólida y constante que le permitió sumar el sexto triunfo en los últimos siete partidos ligueros. Hasta cinco jugadores (Kevin Punter, Youssoupha Fall, Willy Hernangómez, Joel Parra y Juan Núñez) se fueron por encima de la decena de puntos, mientras que la nota negativa fue la lesión de Juani Marcos, que se hizo daño en la rodilla durante el segundo cuarto.

Pascual tampoco pudo recuperar para la cita ni a Tomas Satoransky ni a Jan Vesely, que siguen recuperándose de molestias lumbares y de rodilla, respectivamente. Bajas sensibles, pero sin estar a la altura de la de Gonzalo Corbalán en el cuadro burgalés. La gran referencia del conjunto de Porfi Fisac tampoco pudo disputar el partido por problemas en la zona lumbar.

El Barça empezó a romper el partido con un gran Willy

Pronto se vio sobre la pista la gran diferencia entre los dos equipos. Tras un primer intercambio de canastas con Kevin Punter y el exazulgrana Raul Neto como protagonistas (16-13), el Barça se apuntó un parcial de 13-0 liderado por una buena actuación de Willy Hernangómez, imparable en la pintura.

Willy Hernangómez, ante San Pablo Burgos / Valentí Enrich

Se cerró el primer asalto con un 29-15 para el conjunto azulgrana, y en el segundo periodo, Youssoupha Fall cogió el testigo de su compañero de posición. El interior senegalés aprovechó gran parte de los balones que sus compañeros le suministraron, y Ethan Happ poco podían hacer para tratar de frenar a la torre azulgrana (40-24).

Fall y Núñez, letales en el segundo cuarto

Dani Díez y Max Heidegger intentaban que San Pablo Burgos no se despidiese del partido de manera prematura. Pero en la línea exterior azulgrana respondía un Juan Núñez que en el segundo cuarto firmó cinco puntos, cuatro rebotes y tres asistencias, realizando un gran despliegue en toda la pista. El base madrileño alargó algo más su rotación en cancha después de que Juani Marcos se hiciese daño en la rodilla, pero con él llevando la batuta, el Barça se marchó a vestuarios con un contundente +20 (55-35), dejando atrás 20 minutos muy serios y sólidos.

Juan Núñez, ante San Pablo Burgos / Valentí Enrich

Preocupación con la rodilla de Marcos

No se alteró el guion del partido tras el descanso. Los jugadores del Barça no levantaban el pie del acelerador y una acción de 'Toko' Shengelia elevaba la renta local hasta los 23 puntos (59-36), la máxima hasta ese momento. Darío Brizuela ejercía funciones de base tras confirmarse que lo de Marcos era algo más que un susto. Pese a que el Barça comandaba con comodidad, un par de acciones de San Pablo hicieron que Pascual detuviese el choque a menos de un minuto y medio para el final del tercer periodo (71-52).

Juani Marcos se hizo daño en una de sus rodillas ante San Pablo Burgos / Valentí Enrich

Al último asalto se entró con un 73-57 favorable para el Barça. Habían bajado algo el ritmo los jugadores de Pascual viendo que la 21ª victoria ACB del curso era cuestión de minutos, pero un par de aciertos de Núñez y Fall seguían manteniendo la cómoda ventaja en el marcador (79-60). Quedaban algo más de seis minutos para el bocinazo final.

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Minutos para Daniel González y Sayon Keita

El partido estaba decidido desde hacía minutos, y Pascual recompensó a Daniel González y a Sayon Keita, que terminaron el partido en cancha. Al final, 91-76, y 21ª victoria liguera de la temporada para un Barça que iguala los triunfos en temporada regular logrados el curso pasado con Joan Peñarroya.