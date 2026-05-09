Adiós cruel a la Copa de un heroico Elda Prestigio

Ante la gran favorita, en su casa y con su público. Este era el reto al cual se enfrentó el Elda Prestigio en las semifinales de la Copa de la Reina. Si el objetivo era ir un paso más allá, Bea Escribano debe estar orgullosa de todas y cada una de sus jugadoras. Las eldenses pelearon hasta el final en un partido histórico que tuvo de todo, pero que terminó de la forma más cruel posible (25-23).

La intensidad no se negoció durante ningún instante y la esperanza estuvo presente hasta el último minuto, sin embargo, tocó degustar el sabor amargo de la derrota tras tocar con la yema de los dedos la presencia en la gran final.

Bea Escribano, durante las semifinales de la Copa de la Reina. / J.L. Recio/RFEBM

Nada se puede dar por sentado en la Copa de la Reina y con la ilusión por bandera, el Elda Prestigio buscó obrar la machada ante el todopoderoso Bera Bera. No estaba permitido cometer errores y desde bien pronto dejaron claro que lo iban a pelear hasta el final. Primero se adelantaron las eldenses, pero seguidamente lo igualó el conjunto vasco. Con un intercambio de tantos entre ambos equipos pasaron los primeros minutos hasta que en el minuto 10 consiguió tomar la delantera Bera Bera.

Ahí llegaron momentos de sufrimiento para el cuadro alicantino, pese a ello, la intensidad no se negoció en ningún instante. La diferencia llegó hasta los tres goles favorables a Bera Bera, pero el banquillo del Elda Prestigio no dejó de alentar a sus jugadores con el objetivo de no estancarse. Eso hizo que las jugadoras dirigidas por Bea Escribano diesen un plus para volver a igualar el electrónico.

Igualdad sobre la pista

Sobre el parqué solo se respiró igualdad y a los 25 minutos de partido el duelo volvió a estar empatado, en esta ocasión a 11 tantos. El nivel del Elda Prestigio era magistral y a lomos de una excelsa Elena Cuadrado, las eldenses consiguieron ponerse arriba en el marcador.

La defensa en la primera parte fue sensacional gracias a la actitud y el compromiso de todas y cada una de las jugadoras. Se estaba plantando cara, ni más ni menos, que al gran dominador del balonmano español. Al descanso el resultado fue de 13 a 12 favorable al conjunto vasco. Todo por decidir en la segunda mitad de un duelo precioso.

Malena Valles suelta el balón ante la férrea defensa. / J.L. Recio/RFEBM

Si la primera parte tuvo de todo, la segunda no se quedó atrás. Era el momento de la verdad y con los nervios a flor de piel, las eldenses entraron mejor al partido tras el paso por vestuarios. El primer tanto tuvo firma alicantina, al igual que el segundo, cosa que permitió volver a tomar la delantera en el marcador.

Cada posesión era una batalla sin cuartel y ambos conjuntos lo estaban dando todo para tener plaza en la gran final. La máxima ventaja para las eldenses llegó en el minuto 40 tras un parcial de 2-5 motivado por una defensa prácticamente inexpugnable.

Bera Bera no se quería despedir de su Copa y Elba Álvarez asumió la responsabilidad de liderar a las grandes favoritas. Pese al gran momento del conjunto local, Malena Valles no se amedrentó y tomó las riendas del partido con tres tantos consecutivos. Ni el público ni las jugadoras podían esconder los nervios, totalmente entendible viendo lo que estaba en juego. Ni Bera Bera ni Elda Prestigio aflojaron en ningún momento y a falta de diez minutos para el final las eldenses mandaban por dos tantos.

Maddi Bengoetxea lanza a portería. / J.L. Recio/RFEBM

Con dos goles consecutivos consiguió igualar el choque el conjunto vasco, no se le podía pedir más ni al partido ni a las protagonistas. A falta de minuto y medio las eldenses marchaban uno abajo y en el intento de empatar cometieron una pérdida que a la postre terminaría siendo decisiva.

Karsten, con uno de los mejores tantos de toda la Copa, aumentó la distancia y pese a que el Elda Prestigio consiguió responder con rapidez, hacía falta un milagro que no llegó. Con las eldenses buscando un robo de balón sobre la bocina llegó el último gol del partido y con ello el final del choque. No pudo ser y se cayó de la forma más cruel (25-23), sin embargo, el mensaje estaba mandado. El Elda Prestigio había llevado al límite al gran favorito en toda una semifinal de la Copa de la Reina.