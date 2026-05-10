Rugby
El Huesitos La Vila cierra la temporada perdiendo ante el Alcobendas
El conjunto vilero cae en cuartos de final (31-5) en un partido de claro dominio local
El Huesitos La Vila no pudo con un Alcobendas muy superior y pone fin a la temporada con el objetivo de la permanencia en la máxima categoría conseguida. El conjunto de Falu Quirelli opuso resistencia pero no fue suficiente para derrotar al actual campeón de la Copa. El Alcobendas dominó durante casi todo el partido en una mañana lluviosa ante un Huesitos que solo pudo sumar un ensayo por mediación de César Gómez, al filo del descanso.
El sueño de pasar a las semifinales del “play-off” se fue desvaneciendo por momentos pese al esfuerzo de los jugadores sobre el campo, pero las fuerzas se fueron apagando a medida que iban pasando los minutos y el marcador se paró en 5 puntos. Fin a la temporada de un Huesitos que ha ido de más a menos acusando las bajas de los últimos meses. Ahora tiempo para la reflexión y para construir una nueva plantilla para la próxima temporada, de nuevo en la máxima categoría.
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