Un punto escaso para el Mallorca ante un Villarreal de Champions

El Mallorca sumó un punto (1-1) que le sabe a poco este domingo ante el Villarreal, que se adelantó en el marcador con un gol de penalti de Ayoze, gracias a un tanto de Muriqi tras un grave error de Arnau Tenas, que luego evitó la derrota del equipo castellonense con varias paradas de mérito.

Afrontó con mucha más calma el partido el cuadro amarillo, ya con el único aliciente de cerrar la tercera posición tras clasificarse la semana pasada para la Liga de Campeones, y se vio en un once en el que Marcelino García Toral hizo ocho movimientos.

En cambio, al Mallorca le urgía ganar para coger mucho aire en la lucha por la salvación y se vio en los primeros minutos. El equipo bermellón siguió en la línea valiente y protagonista que ha mostrado con el argentino Martín Demichelis, aunque esta vez fue sin grandes ocasiones.

El mejor de la primera mitad fue Zito Luvumbo, que regresó a la titularidad después de una lesión muscular y fue la mayor fuente de peligro, hasta que todo se truncó para los locales.

En una acción a balón parado, el balón impactó en un brazo de Mateu Jaume y, tras la intervención del VAR, el árbitro pitó un penalti que transformó Ayoze en el 0-1 (m.31).

A partir del gol, los pupilos de Marcelino vivieron muy cómodos y sin gran oposición en el tramo final de la primera parte, pero cuando parecía que se irían al descanso con ventaja, un error grosero de Arnau Tenas al intentar atrapar un balón aéreo dejó a Muriqi solo en el área pequeña sin oposición, y firmó las tablas (M.47+).

Al regresar de los vestuarios, el Mallorca inclinó levemente el campo hacia la portería rival y futbolistas como Luvumbo, Pablo Torre y Samu Costa comenzaron a probar al guardameta visitante desde lejos.

El Villarreal no fue capaz de controlar el partido y Marcelino intentó cambiar la dinámica dando entrada a Moleiro, Pepé y Gerard Moreno, pero ni con esas fue capaz de revertir la situación y el Villarreal se conformó con intentar sorprender al contragolpe.

Quien tuvo que hacer cambios forzados fue Demichelis, que hizo debutar a Miguel Calatayud, de 20 años, con el primer equipo tras el desgaste de Mateu Jaume.

Siguió insistiendo el Mallorca, pero Arnau Tenas firmó varias acciones para redimirse de su error en el gol de Muriqi. El delantero kosovar se encontró en dos ocasiones con un muro en la portería del Villarreal, en la primera sacando un mano a mano y posteriormente en un remate de cabeza que iba muy potente.

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El 1-1 fue definitivo y el Mallorca deberá seguir sufriendo en su semana seguramente más importante de la temporada, con doble desplazamiento a los campos de Getafe y Levante, y la afrontará solo dos puntos por encima del descenso, mientras que el Villarreal recibirá al Sevilla entre semana con la posibilidad de dar un paso de gigante para asegurar la tercera plaza de la liga.