Balonmano
Cinco jugadores no seguirán en el Horneo Alicante la próxima temporada
Faílde, Sancho, Laredo, Méndez y Barreto no continuarán en la 2026-2027
El Horneo Alicante ha comunicado este lunes, una vez conseguida la permanencia matemática en liga Asobal, las bajas de cinco jugadores para la temporada que viene: David Faílde, Vicente Sancho, Jorge Laredo, Borja Méndez y Xabier Barreto.
Faílde, que llegó en enero, regresa al Bidasoa Irún una vez finalizada su cesión en tierras alicantinas. Durante este tiempo, sus actuaciones bajo palos han sido claves para lograr los puntos en varios encuentros en esta segunda vuelta. También llegó en invierno Sancho para ayudar al equipo alicantino en esta segunda parte de la temporada, en la que ha disputado ocho encuentros.
Laredo ha pasado un proceso de recuperación de su lesión, mientras que Méndez fue un fichaje de verano, convirtiéndose en parte de la columna vertebral del Horneo en la 2025-2026, disputando 28 partidos y anotando 41 goles.
Histórico Barreto
Por último, Barreto forma parte de la historia del club alicantino, al ser uno de los artífices del ascenso a la liga Asobal la temporada pasada. Desde su llegada al club, hace ya tres cursos, ha firmado 227 tantos en los 93 partidos oficiales en los que ha defendido la camiseta del Horneo Alicante entre competición liguera y Copa del Rey.
"Desde el Horneo BM Alicante les agradecemos su trabajo, compromiso y entrega con el equipo desde el primer día que llegaron y les desea las mayores de las suertes en sus nuevas etapas profesionales la próxima temporada. Sus nombres ya estarán siempre ligados a la historia de este club", finaliza el comunicado de la entidad alicantina.
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