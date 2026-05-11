El Club Judo Chidaoba brilla en el Trofeo Vila de Salou con dos oros y una plata

El Club Judo Chidaoba volvió a dejar huella en una de las competiciones más destacadas del calendario nacional tras firmar una brillante actuación en la V edición del Trofeo por Equipos Vila de Salou, donde conquistó dos medallas de oro y una de plata.

El conjunto alicantino fue uno de los grandes protagonistas del torneo gracias a sus excelentes resultados en las diferentes categorías. El club logró el oro en infantil mixto y en absoluto femenino, además de una medalla de plata en absoluto masculino.

En la categoría infantil mixta, Chidaoba completó una competición sobresaliente, mostrando una gran regularidad. El combinado logró imponerse con autoridad a sus rivales, reflejando el importante trabajo de cantera y formación que el club viene desarrollando en los últimos años.

Un momento de la competición / INFORMACION

El éxito continuó en la categoría absoluta femenina, donde el equipo volvió a demostrar su potencial competitivo proclamándose campeón del torneo tras una sólida actuación en todos sus enfrentamientos. Por su parte, el conjunto absoluto masculino firmó también un destacado campeonato, alcanzando la final y colgándose una meritoria medalla de plata frente a rivales de gran nivel.

El Trofeo Vila de Salou, consolidado como una de las grandes citas del judo por equipos en Cataluña, reunió a numerosos clubes de referencia del panorama autonómico y nacional, elevando una vez más el nivel competitivo del evento.

Entre los deportistas más destacados del Club Judo Chidaoba estuvieron Lisanne Bernabeu, Héctor Tapia, Noemí Sagarzazu, Martina Obrador, Pablo Millán, Beka Mezvrishvili, Luka Devdaraidze, Daniel Shapovalov, Emir Zakirov y Aarón Pastor, quienes contribuyeron de manera decisiva a los excelentes resultados obtenidos por la entidad.

El equipo estuvo dirigido por el entrenador Carlos Cases Roca, con la colaboración de Mitxel Sagarzazu y Javier Fernández.

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Con esta actuación, el Club Judo Chidaoba reafirma su posición como uno de los clubes más importantes del panorama nacional.