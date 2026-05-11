Nueva paliza de Sinner y el récord de Djokovic a tiro

Jannik Sinner ni se aburre de jugar ni tampoco de ganar. Más que ganar, apalizar. Porque el italiano superó este lunes en tercera ronda a Alexei Popyrin dejando escapara solo dos juegos en todo el partido y sellando su pase a octavos en una hora y seis minutos. Arropado por la afición italiana, el número uno mundial ilusiona en busca de conquistar el último de los Masters 1000 que le quedan por lucir en sus vitrinas.

Desde el inicio dejó claro que no quería sorpresas. Rompió el saque de Popyrin en el primer juego y, aunque cometió algunos errores con la derecha al principio, pronto encontró el ritmo para controlar el partido de principio a fin.

El australiano apenas pudo resistir con su servicio durante algunos momentos aislados. Desde el fondo de pista no encontró respuestas ante un Sinner muy sólido, agresivo y cada vez más cómodo sobre la arcilla romana.

El primer set cayó del lado del italiano en apenas 39 minutos y la segunda manga fue todavía más contundente. Popyrin desapareció completamente del partido y el número uno enlazó juegos con una facilidad insultante hasta cerrar el triunfo sin conceder opciones.

“Había bastante viento, eran condiciones difíciles”, explicó Sinner tras el encuentro, antes de agradecer el apoyo constante del público italiano.

Con esta victoria, el jugador de San Cándido alcanza ya las 30 victorias consecutivas en torneos Masters 1000 y sigue ampliando una racha espectacular después de conquistar de manera seguida París 2025, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid.

Además, continúa persiguiendo uno de los grandes objetivos de su carrera: completar el llamado ‘Career Golden Masters’, es decir, ganar los nueve Masters 1000 del circuito, una hazaña que únicamente logró Novak Djokovic.

La ausencia de Carlos Alcaraz y la eliminación temprana del serbio han reforzado todavía más el papel de Sinner como gran favorito en Roma, donde Italia sueña con volver a levantar el trofeo por primera vez desde el título de Adriano Panatta en 1976.

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El siguiente rival del italiano será su compatriota Andrea Pellegrino, una de las revelaciones del torneo tras eliminar al estadounidense Frances Tiafoe.