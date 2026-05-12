Piragüismo
Más de 300 personas participan con la Dragon Boat en el Real Club de Regatas de Alicante
La prueba de piragüismo se celebró el pasado domingo en el muelle 5 de Poniente del Puerto
El Real Club de Regatas de Alicante, ha acogido la 2ª Prueba Autonómica de Dragon Boat -una modalidad de piragüismo- en la que participaron unas 360 personas de la Comunidad Valenciana y de Murcia y Almería. La prueba se disputó el domingo en el muelle 5 de Poniente del Puerto, en Distrito Digital, y la entrega de trofeos se celebró en la sede social del RCRA, también en el muelle de Poniente del Puerto.
Con motivo de la entrega de trofeos, hubo gran ambiente en las instalaciones del RCRA y se sirvió un ágape de comida china, dado que el Dragon Boat es originario de ese país. Se trata de un evento de carácter autonómico con participación de piragüistas de otras comunidades autónomas. La prueba se desarrolló con normalidad y fue rápida, sin que la elevada participación ralentizara su ritmo.
Los mejores clubes fueron el Real Club Náutico de Castellón, en primer lugar; el Real Club Náutico de Adra (Almería), en segundo lugar, y el Club Canoe Almazora (Castellón), en tercero.
En palabras del presidente del RCRA, Javier Romero, la competición de Dragon Boat evidencia la capacidad de nuestro club para organizar eventos deportivos, en este caso de una modalidad de piragüismo tan original como el Dragon Boat. “Este tipo de eventos son un escaparate para Alicante que se da a conocer gracias al deporte náutico”, ha comentado.
Por su parte, el concejal de Deportes, Manuel Villar, que acudió a la entrega de trofeos, ha destacado “el potencial que tienen estas pruebas que ponen a Alicante en el mapa nacional deportivo” y ha destacado la relevancia de este tipo de competiciones para la proyección de la ciudad. “Es un orgullo para Alicante acoger competiciones de deportes novedosos como el Barco Dragón” ha añadido. Según Villar, el Dragon Boat es un deporte innovador que atrae a deportistas de diferentes territorios.
En la entrega de premios participaron el presidente del RCRA, Javier Romero; el vocal de Remo y Piragüismo del RCRA, Ricardo Nutz; el vicecaldade y concejal de deportes, Manuel Villar; el concejal de Movilidad Urbana, Vivienda y Juventud, Carlos de Juan; la presidenta de la Federación de Piragua de la Comunidad Valenciana, Paloma Cinto; la presidenta de la Asociación Intercultural Xina-Alicante, Enying Chen; el representante de la Asociación de Comercio, Anhui huangshan, Chong Wang; la presidenta de la Asociación Provincial de Alicante de Mujeres con Cáncer de Mama (Apamm) Rema Vida, Loreto Brotons, y la directora de Continuidad Asistencial del Hospital Vinalopó, María José Miralles.
Para organizar la 2ª Prueba Autonómica de Dragon Boat, el RCRA ha contado con la colaboración del Hospital Vinalopó; la Asociación Intercultural Xina-Alicante; la Fundación UAPO; Apamm Rema Vida, y Navico.
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