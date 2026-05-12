Copa del Rey de balonmano en Alicante: Horarios del Horneo y del resto de partidos

La planificación de la fase final de la Copa del Rey de balonmano, que tendrá lugar en Alicante del 5 al 7 de junio, va avanzando, a escasas semanas ya de su celebración. Este martes se han dado a conocer, de manera oficial, los horarios de los partidos de cuartos de final.

Los ocho contendientes a alzar la copa el domingo, entre los que se encuentra el Horneo Alicante, han quedado emparejados a lo largo del viernes 5 de mayo, día en el que la capital provincial disfrutará del mejor balonmano nacional desde el mediodía hasta la noche.

El Horneo Alicante, dirigido por Roi Sánchez y que ya ha asegurado matemáticamente su continuidad en la liga Asobal con dos jornadas de antelación, será el encargado de poner el broche al mencionado viernes en el Centro de Tecnificación, enfrentándose al BADA Huesca a partir de las 20:45 horas.

Horarios de la Copa del Rey en Alicante

En este duelo, los alicantinos parten incluso con cierto punto de favoritismo, dada su condición de locales durante la fase final que se disputa en su ciudad. Además, los aragoneses ocupan actualmente la penúltima posición en la Asobal, seis puestos por detrás y con siete puntos menos que el Horneo.

Los horarios de las otras tres eliminatorias de cuartos de final son los siguientes: Barcelona-Recoletas Atlético Valladolid a las 13 horas, Bidasoa Irún-Bathco Torrelavega a las 16 horas y Nava-REBI Cuenca a las 18:30 horas.

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Horarios de la Copa del Rey de balonmano / RFEBM

En caso de clasificarse para semifinales, el Horneo Alicante jugaría el sábado a las 19:30 horas contra el ganador del partido que enfrenta a Bidasoa y Torrelavega. El otro duelo será el mismo día a las 17 horas, mientras que la gran final del domingo está programada a las 17 horas.