Sempere, tercer fichaje del Horneo Alicante para la 2026-2027

Pese a no haber terminado la temporada actual, el Horneo Alicante sigue avanzando con la planificación de la 2026-2027, campaña en la que seguirá militando en liga Asobal. Este martes ha hecho oficial el fichaje de Juan Carlos Sempere, hasta 2028, procedente del Servigroup Hoteles Benidorm.

Esta es la tercera incorporación del Horneo para el curso que viene, tras las anunciadas previamente de Hamza Walid y Pau Guitart. Además, hay que recordar que esta misma semana la entidad ya ha dado a conocer hasta cinco bajas de la plantilla actual de cara al verano que viene.

Anuncio del fichaje de Sempere por el Horneo Alicante / Horneo Alicante

Joven y de la zona

Sempere es un central de 22 años nacido en Elda que ha militado en el Benidorm durante el último lustro, tras haberse formado en su ciudad natal. En 2022 dio el salto, en Asobal, al primer equipo, tras disputar con el filial la fase de ascenso a División de Honor Plata.

En la élite del balonmano nacional ha disputado 96 partidos, en los que ha marcado 200 goles, por lo que ya sabe lo que es competir al máximo nivel, pese a su juventud, disputando incluso competición europea.

En declaraciones facilitadas por el club alicantino, Sempere reconoce estar «muy contento» por su fichaje y confiesa que llega con «muchas ganas de aportar» su «granito de arena», pero, sobre todo, «de volver a la Asobal». «Llevo todo este año pensando en ello y ojalá pueda seguir jugando muchas más temporadas en esta competición», reconoce.

El eldense también agradece al Horneo que apueste por él «como jugador de la zona». «Es muy importante que se apueste por jugadores alicantinos porque le da un plus al equipo y, por suerte, aquí somos ya varios», asevera Sempere.

Jugador con orden

El propio Sempere se define como un jugador «más ofensivo que defensivo al que le gusta el orden». «Me gusta ser el que controle el partido y me considero también un jugador desequilibrante».

Por su parte, el entrenador del Horneo Alicante, Roi Sánchez, también destaca de su juego el orden: «Es un jugador que tiene control de partido, que tienes conceptos de orden muy claros. También tiene bastante desborde en el 1 contra 1 y el plus de su experiencia en Asobal. Puede defender de exterior y a nivel juego colectivo es muy interesante».

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Sempere posa con la camiseta del Horneo Alicante / Horneo Alicante

«Tiene mucha hambre y muchas ganas de volver a la categoría de Asobal que dejó para jugar con su equipo en Plata», apunta Sánchez. El técnico gallego confiesa que le hace «mucha ilusión» que haya apostado por el Horneo.