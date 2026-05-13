El alicantino Enrique Riquelme "medita" presentarse a las elecciones del Real Madrid

Sin prisa, pese al órdago lanzado el martes por Florentino Pérez. Pese a su juventud, en este sentido el empresario alicantino Enrique Riquelme, fundador y presidente ejecutivo del Grupo Cox, muestra mucha más calma que el que sería su teórico opositor en unas elecciones al Real Madrid. Cuatro décadas separan a Pérez (79 años) y Riquelme (37 años), pero en este primer envite la calma la pone el segundo. Y los nervios, contra todo pronóstico, el primero.

Según fuentes próximas a Riquelme consultadas por INFORMACIÓN, el empresario está meditando si se presenta a las elecciones anticipadas convocadas el martes por Florentino Pérez en su esperpéntica rueda de prensa, en la que se refirió al alicantino, sin mencionarlo y de manera bastante despectiva, haciendo referencia a un supuesto "acento sudamericano", en primer lugar, que luego varió a "mexicano" e incluyéndolo en un grupo de "niños", formado por diversos empresarios jóvenes que se estarían postulando a alcanzar el mando de la entidad madridista.

Riquelme, que estos días está precisamente en México por motivos laborales, ha acogido con sorpresa, como prácticamente el resto del planeta, la onda expansiva provocada por Florentino en su rueda de prensa. Pese a ello y a que se le empuja a confirmar cuanto antes su candidatura a la presidencia del Real Madrid, la cabeza visible del Grupo Cox ni quiere dar ni un paso en falso, de ahí este periodo de meditación en el que se encuentra inmerso.

Cinco elecciones... sin elecciones

El alicantino no tiene la decisión tomada, ya que la noticia del adelantamiento de elecciones ha sido un movimiento de Pérez, precisamente para coger a pie cambiado a su posible opositor. En el Real Madrid no tocarían elecciones hasta 2029, ya que el último proceso se abrió en 2025, aunque Florentino no tuvo rival entonces, como tampoco en los cuatro anteriores (2009, 2013, 2017 y 2021). Precisamente en estas últimas fueron en las que Riquelme mostró su deseo de, en el futuro, optar a la presidencia del club madridista, del que es socio desde hace más de 20 años.

Las últimas elecciones del Real Madrid se celebraron en 2006, con la victoria en las urnas de Ramón Calderón ante Juan Palacios, Juan Miguel Villar Mir, Lorenzo Sanz y Arturo Baldasano. Estas mismas llegaron meses después de la dimisión de Florentino Pérez, que puso fin a la primera etapa del actual presidente merengue al frente del club.

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Mesa principal de la reunión de peñas madridistas en Alicante, con los Riquelme a la izquierda / Áxel Álvarez

Ahora, la figura de Riquelme revuela sobre el proceso electoral del Real Madrid, que debería abrirse en las próximas dos semanas y dejar claro si Florentino y su actual directiva tienen oposición. Los mensajes de Pérez apuntan a cierto temor por el crecimiento de la figura del presidente ejecutivo de Grupo Cox en los últimos tiempos, con éxitos empresariales recientes que le han colocado como un nombre de referencia no solo en España sino también en América. De hecho, durante todo el día se está dando por hecho que el alicantino aceptará el reto. De momento, Riquelme se lo piensa. El objetivo sería enorme, por partida doble: presidir el Real Madrid y derrotar a Florentino Pérez. Una decisión digna de meditar.