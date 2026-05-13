El Foro Ferrándiz arrancará en Alicante con Butragueño y Corbalán como protagonistas

El Foro Ferrándiz tendrá su primera cita el próximo 15 de junio en el Teatro Principal de Alicante. A las 20 horas arrancará una jornada cuyo plato fuerte será un cara a cara entre dos leyendas del deporte y del Real Madrid, cada uno en su respectiva disciplina: Emilio Butragueño y José Antonio Corbalán.

Este espacio de encuentro para el deporte, organizado por INFORMACIÓN y fruto del convenio firmado este miércoles por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y Prensa Ibérica, debutará con la proyección del documental Pedro Ferrándiz, la leyenda, que glosa la carrera exitosa del entrenador con más títulos en la historia del Real Madrid. Todo ello en un acto al que asistirán otros grandes jugadores de baloncesto como los madridistas Cristóbal Rodríguez y Emiliano Rodríguez.

Repaso por dos carreras inigualables

El evento llegará a su punto álgido cuando Butragueño y Corbalán suban al escenario y repasen, cada uno, los cinco mejores momentos de sus carreras deportivas. La conversación será moderada por el histórico periodista de TVE Jesús Álvarez y por Toni Cabot, director de INFORMACIÓN.

Esta fecha es la primera de las seis grandes citas que, en los próximos tres años, celebrará el Foro Ferrándiz para promover el deporte y sus valores. La segunda se producirá en noviembre, a falta de definir la fecha exacta, en un acto que contará con la asistencia de los baloncestistas españoles que formaron parte de la camada que consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984.

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Pedro Ferrándiz (Alicante, 1928-2022), cuya memoria inspira este nuevo ciclo de divulgación y encuentro, es uno de los técnicos más relevantes de la historia del baloncesto español y especialmente del Real Madrid, con el que logró, en tres etapas diferentes, 27 títulos, entre ellos cuatro Copas de Europa, doce Ligas y once Copas del Rey.