El reencuentro de Larsen con su pasado en el Movistar Estudiantes-HLA Alicante

Con el agua al cuello se consiguió cumplir un objetivo que tiempo atrás parecía imposible que se pudiese escapar. De hecho, estuvo atado prácticamente todo el curso, pero en el tramo decisivo todo se complicó de mala manera.

Da la sensación de que si no es con sufrimiento no vale, sin embargo y con todo esto, el HLA Alicante consiguió la última plaza del "play-off" en una batalla épica ante el Zamora. Tras 34 jornadas de locura, la temporada regular de Primera FEB ya está en el recuerdo y ha llegado la hora de los grandes, de las estrellas y de las actuaciones que pasarán a la historia.

Larsen, durante un partido de esta temporada. / R. Corpas (GAC)

Las dinámicas y lo hecho hasta ahora de poco cuenta. Todo se reduce a ganar tres partidos, sin importar tu dinámica o tus sensaciones. La temporada se rebaja a un par de enfrentamientos en los que el estado anímico, la fortuna y la inspiración te pueden elevar hasta la élite del balonmano español.

Quizás, y viendo el último tramo de la temporada, el pesimismo tenga más peso en la balanza que el optimismo para la afición del Lucentum, sin embargo, es tiempo de creer y de soñar. La Final Four está a tan solo tres victorias ante un rival que ya sabe lo que es caer en el Pedro Ferrándiz.

Enfrente aguarda Movistar Estudiantes, segundo tras proclamarse campeón de Copa y equipo en el que militó Kevin Larsen durante dos temporadas y media. La gran estrella del HLA se enfrentará a su pasado y apunta a ser decisivo en el futuro del conjunto dirigido por Rubén Perelló.

Larsen penetra a canasta frente a Coruña. / Leyma Coruña

Por sus manos pasa gran parte de las suertes del Lucentum, tal y como lleva ocurriendo desde que aterrizase en Alicante allá por el verano de 2024. En su primera campaña defendiendo los colores del HLA terminó líder de la competición en lo que respecta a la valoración por delante de nombres como Jayson Granger, Ondrej Balvin o Mirza Bulic. Un año más tarde, con la temporada regular ya terminada, ha vuelto a hacer lo propio y supera a Fernando Zurbriggen, Townes o Mateo Díaz como grandes rivales.

Será la tercera vez que Movistar Estudiantes y HLA Alicante se vean las caras esta temporada y pese a que el conjunto madrileño es uno de los pesos pesados de la categoría, no se le ha dado especialmente mal a los de Perelló. En la primera vuelta el resultado fue de 88 a 82 favorable a los colegiales en el Movistar Arena, pero no sin sufrimiento y tensión hasta el minuto final.

Kevin Larsen lanza un tiro libre en el Pedro Ferrándiz. / PILAR CORTES

Como no podía ser de otra manera, Larsen fue el más destacado para los alicantinos en un duelo que supuso la primera derrota del curso. Por aquel entonces todo le era favorable al Lucentum, luego la temporada entró en una montaña rusa, sin embargo, el duelo de la segunda vuelta se saldó con un triunfo alicantino.

Aquel partido se decidió con una canasta ganadora de Yasiin Joseph y con Larsen sumando 20 puntos. Fue un fiel reflejo de la temporada actual y se mostraron dos caras en los 40 minutos, pese a ello, se consiguió sumar una victoria vital por aquel entonces. A este precedente se agarran los de Perelló para poder ser equipo de Final Four.

Condicionado por el físico

Pese a estar condicionado por problemas físicos durante un tramo de la temporada, Kevin Larsen ha vuelto a firmar unos números impresionantes dignos de ser el mejor jugador de la categoría. 16,6 puntos, 5,9 rebotes y 3,8 asistencias ha sido su línea estadística durante los 32 partidos que ha disputado. Pero su importancia trasciende mucho más allá de lo numérico.

Se ha convertido en un jugador comprometido al extremo con la entidad y siempre ha luchado por cambiar el rumbo del equipo cuando las cosas peor estaban. Es el buque insignia del HLA dentro y fuera de la pista, siendo este aspecto algo que ha destacado y agradecido Perelló en varias ruedas de prensa.

El verano pasado renovó su vinculación con el Lucentum una temporada más, por lo que a la finalización del curso actual su contrato habrá expirado. El futuro es una incógnita, tanto de él como de las otras piezas del equipo, pero una cosa está clara y es que la afición anhela la renovación de su estrella.