Fútbol
La reunión de peñas del Real Madrid en Alicante que molestó a Florentino Pérez
La cita en el Hotel Meliá del pasado mes de abril, en la que estuvo Enrique Riquelme, fue una de las causas que motivó el ataque al empresario del presidente madridista
La esperpéntica comparecencia de este martes del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha puesto en el punto de mira al empresario alicantino Enrique Riquelme, fundador y presidente ejecutivo de Grupo Cox, por la posibilidad de que este se presente como oposición a las próximas elecciones del club blanco, cuya convocatoria anunció el propio Pérez.
Pese a no nombrarlo directamente y a referirse a él como alguien "con acento mexicano", todos los medios se han hecho eco en las últimas horas del señalamiento a Riquelme, uno de los centros de crítica por parte de Pérez durante su rueda de prensa.
Tanto Enrique Riquelme como su padre, del que heredó el nombre y su pasión madridista, cuentan con contactos suficientes entre aficionados y leyendas del club blanco como para tomarse en serio la posibilidad de que ejerzan de oposición a Pérez en las elecciones. El joven empresario, que también cuenta con otros apoyos dentro del mundo de los negocios que le ayudarían en este reto, ya admitió en el pasado que le seduce la posibilidad de optar a la presidencia del Real Madrid.
Ahora quedaría un escollo difícil, sobre todo en lo económico: conseguir los avales para presentarse a las elecciones. ¿Por qué en esta situación Florentino ha señalado de esta manera a un posible competidor?
Riquelme, opción a la presidencia
Dentro de esa herencia madridista ya comentada (Riquelme padre fue directivo del Real Madrid durante muchos años), el empresario alicantino cuenta con buena imagen entre peñistas del Real Madrid, una de las fuerzas vivas del club merengue.
Una muestra de ello tuvo lugar hace unas semanas en Alicante. En el homenaje que acogió el Hotel Meliá, en un salón lleno de madridistas (unos 600 aficionados de diversos lugares de España), en el que se rindió tributo a las figuras de Pedja Mijatovic y Lorenzo Sanz, estuvieron como invitados de honor tanto Enrique Riquelme como su padre, sentados en la mesa presidencial.
La reunión alicantina
Allí mantuvieron contacto directo con numerosos peñistas y recibieron los halagos de los presentes. Incluso hubo algún comentario, nada oficial, sobre la posibilidad futura de que el joven de los Riquelme fuera presidente algún día del Real Madrid.
Esta reunión de peñas, según informó la SER, no sentó nada bien en las altas esferas de la directiva del Real Madrid, especialmente a Florentino Pérez, siendo una de las causas que motivó el tono agresivo y amenazante de su rueda de prensa del martes.
En el Hotel Meliá y como suele ser habitual, Riquelme mantuvo un perfil discreto. Sin embargo, allí mismo hubo alguna crítica sonada a la gestión de Florentino, especialmente por parte de Fernando Sanz, exjugador del club merengue e hijo de Lorenzo, el presidente al que Pérez ganó las elecciones del año 2000.
Esta reunión de peñas madridistas en Alicante puso el foco de Florentino Pérez en la provincia, donde ha encontrado un posible rival en la figura de Enrique Riquelme, un empresario joven y de éxito, que cuenta con otros importantes apoyos relevantes y que, a través de la experiencia de su padre, conoce perfectamente los entresijos del Real Madrid.
Riquelme, Sanz y Mijatovic, ¿contra Pérez?
En el homenaje realizado en Alicante con recuerdo especial a la Séptima del Real Madrid estuvieron presentes diversas personalidades que Florentino Pérez ve como oposición directa.
Ha quedado claro que los Riquelme son unos de ellos, tanto por pasado como por futuro, por la presencia del padre en directivas madridistas y del hijo como candidatable a la presidencia del club blanco.
Los otros dos son Fernando Sanz, que acudió junto a su madre en representación de su padre, fallecido en 2020 y rival electoral de Florentino en dos ocasiones, y Mijatovic, autor del gol de la Séptima en 1998, y director deportivo del Real Madrid con Ramón Calderón, presidente madridista con el que Pérez siempre fue muy crítico.
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