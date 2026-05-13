Salvador Lucas reelegido como presidente de la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunitat Valenciana

La Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunitat Valenciana (ACGCBCV) realizó un nuevo proceso electoral culminado con la celebración de una Asamblea General Extraordinaria en Altea Club de Golf donde se ha proclamado a Salvador Lucas como Presidente, lo que supone su reelección al cargo. La nueva Junta Directiva se completó con los siguientes miembros: Francisco Contreras como Vicepresidente 1º, Pedro Barber como Vicepresidente 2º, Benjamín López como como tesorero, Guillermo Goiria como vocal y Ángel Llopes como Secretario General.

Han clausurado la Asamblea General las siguientes autoridades; José Manuel Camarero, Secretario Autonómico de Turismo de la C.V., Toni Pérez, presidente de la diputación de Alicante, Israel Martínez, Director General de Turismo de la C.V., Jose F. Mancebo, Dtor. del Patronato de Turismo Costa Blanca, y Xelo González, Concejala de turismo del Ayto. de Altea y Sara Soler, concejala de deportes del Ayto de Altea. Abrió el turno de palabra Salvador Lucas para “agradecer a las instituciones su asistencia y apoyo cada vez mayor al golf y al turismo que genera”. Xelo González dio la bienvenida a Altea a la Asociación y autoridades y destacó “el turismo de calidad que el golf aporta al municipio”. Toni Pérez destacó “la importante labor que está desarrollando la ACGCBCV generando turismo de calidad en multitud de subsectores complementarios que se benefician de la llegada de estos turistas de alto poder adquisitivo que dejan mucha riqueza en el territorio y desestacionalizan la demanda turística”. José Manuel Camarero cerro el acto repasando “el enorme impacto económico que el turismo de golf general en la C. Valenciana, cifrado en 918 millones de € anuales y generando más de 10.000 puestos de trabajo”. Todos felicitaron a Salvador Lucas y su junta directiva por la reelección.

Representantes institucionales clausuran la Asamblea General Extraordinaria de la ACGCBCV celebrada en Altea. / INFORMACIÓN

Bajo la presidencia de Salvador Lucas y la dirección de Ángel Llopes, la ACGCBCV ha dado un enorme salto cualitativo, pasando de tener 13 campos a 25 campos y más de 120 empresas vinculadas en la actualidad. Otros de los logros conseguidos han sido:

Publicación y presentación de 3 Estudios de Impacto Económico del Golf en nuestro destino; 2016, 2019 Y 2024.

en nuestro destino; 2016, 2019 Y 2024. Establecimiento de convenios con las instituciones y la FGCV que apoyan el potente Plan de Acciones Anual de Promoción de la Asociación .

y la FGCV que apoyan el potente . Organización directa de importantes eventos como el IAGTO Trophy Alicante, Ryder Trophy Paris y Experience Trophy Valencia.

como el IAGTO Trophy Alicante, Ryder Trophy Paris y Experience Trophy Valencia. Concesión IAGTO galardón “Mejor Destino Golf Europa 2018” en IGTM Cannes.

en IGTM Cannes. La ACGCBCV está representada en la Junta Directiva de la AECG, la Junta Directiva de la CEV, Comisión Turismo CEV, Consejo de Turismo de la C.V., UEPAL y en la Asamblea de la FGCV.

Todos estos objetivos logrados han situado a la ACGCBCV como un referente en el golf nacional e internacional, siendo su principal objetivo defender los intereses de los campos de golf y promocionar el destino internacionalmente para generar turismo de golf. El golf es uno de los elementos más desestacionalizadores del turismo, generando 500.000 pernoctaciones anuales en los hoteles de la C. Valenciana y más de 10.000 puestos de trabajo.